Südkoreanischer Offensivspieler aus "Elbflorenz" zum FC Wacker Innsbruck: Jong-min Seo wechselt leihweise bis Saisonende von Dynamo Dresden, dem Klub an der Elbe, zum Tabellenachten der Admiral 2. Liga. Seit sieben Tagen ist Neo-Chefcoach Michael Oenning im Amt und schon erhält der 56-jährige Deutsche seinen sechsten Winter-Neuzugang. Wieder einen Youngster und einen mit Erfahrungen bei deutschen Kultklubs wie den südhessischen Vereinen Eintracht Frankfurt und SV Darmstadt 98 sowie den Sachsen von Dynamo aus der schönen Stadt Dresden, die auch liebevoll "Elbflorenz" genannt wird.

Jong-min Seo, geboren am 9. Mai 2002, entschied sich früh für einen Wechsel nach Europa. Von 2011 bis 2014 spielte der 19-jährige, 1,82-Meter große Südkoreaner im Nachwuchs des deutschen Bundesligisten SG Eintracht Frankfurt, ehe der offensive Mittelfeldspieler nochmal für ein Jahr in seine Heimat zurück ging. Es folgte eine Station beim südhessischen Zweitligisten SV Darmstadt 98 und später für den Linksfuß die Rückkehr zu Eintracht Frankfurt nach "Mainhattan". Seit vergangen Sommer steht Jong-min Seo bei Dynamo Dresden unter Vertrag und absolvierte bei den Sachsen im Herbst in der 2. Bundesliga vier Kurzeinsätze (gesamt 70 Spielminuten) plus ein Spiel im DFB-Pokal (57 Minuten).

Selcuk Cosun (Sport und Finanzen Wacker): „Mit Jon-min Seo verstärkt ein weiterer sehr talentierter Spieler unseren Kader. Er kann in der Offensive variabel eingesetzt werden und wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann. Er wird uns im Angriff unberechenbarer machen soll uns so helfen mehr Torgefahr zu erzeugen.“

Jon-min Seo: „Ich bin sehr gespannt auf meine erste Station in Österreich. Ich habe in Deutschland bereits einige wichtige Erfahrungen gesammelt und freue mich nun auf meinen nächsten Schritt beim FC Wacker Innsbruck. Ich möchte mich hier weiterentwickeln, viele Spiele machen und hoffentlich mit der Mannschaft einige Siege bejubeln.“

Foto: FC Wacker Innsbruck