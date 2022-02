Eine Stunde vor Schließung des Winter-Tranfersfensters in Österreich vermeldet der Zweitliga-Zwölfte SV Horn, der am Samstag zum Nachtragsspiel bei Schlusslicht SK Vorwärts Steyr gastiert, noch zwei Neuzugänge: Okan Yilmaz erhält einen Vertrag bis Sommer, Martin Majnovics wird bis Saisonende von Zalaegerszegi TE FC ausgeliehen.

SVH-Geschäftsführer Andreas Zingel mit Winter-Neuzugang Okan Yilmaz

Okan Yilmaz ist für den Angriff bei den Niederösterreichern vorgesehen. Der 1,85 Meter große Mittelstürmer wechselt von Menemenspor (2. Liga Türkei) ins Waldviertel. Der 24-jährige, gebürtige Innsbrucker verfügt bereits über reichlich Erfahrung in Österreichs 2. Liga. Für Wacker Innsbruck, Vorwärts Steyr und SKU Amstetten absolvierte die neue Nummer 10 der Horner insgesamt 64 Spiele und hatte dabei 17 Torbeteiligungen. Im Winter 2021 wechselte Yilmaz zu Menemenspor, wo der Rechtsfuß zu 8 Einsätzen in der Meisterschaft kam. In der diesjährigen Herbstsaison wurde er zu Karsiyaka (3.Liga Grup 3) verliehen. Seit 18. Jänner war Yilmaz vereinslos.

SVH-Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Okan Yilmaz konnte schon bei Steyr seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellen. Nach einem Jahr in der Türkei will Okan jetzt wieder in Österreich Fuß fassen, wozu wir ihm beim SV Horn die Möglichkeit bieten."

SVH-Geschäftsführer Andreas Zingel mit Winter-Neuzugang-Leihspieler Martin Majnovics.

Majnovics wird ausgeliehen

Der 21-jährige Martin Majnovics wird bis zum Sommer vom ungarischen Erstligisten Zalaegerszegi TE FC ausgeliehen. Der 1,79-Meter große Linksverteidiger trainiert bereits seit mehreren Wochen beim SV Horn mit und stellt nun eine weitere Alternative in der Defensive dar. Der mehrfache ungarische Nachwuchsinternationale (u.a. drei Einsätze im U-21-Team Ungarns) kam bereits im Jahr 2014 nach Österreich in die Jugend des SV Mattersburg. Nachdem der Ungar die Akademie Burgenland durchlief folgten 2019/20 seine ersten Einsätze in der österreichischen Bundesliga für den SV Mattersburg. In der darauffolgenden Spielzeit wechselte Majnovics zum SKN St. Pölten, ehe der Linksfuß im vergangenen Sommer wieder in seiner Heimat andockte, wo er bei Zalaegerszegi TE FC im Herbst jedoch nicht zum Einsatz kam und nur zwei Mal im Kader stand. Insgesamt brachte es Majnovics auf acht Einsätze in Österreichs höchster Spielklasse.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Mit Martin Majnovics haben wir einen gelernten Linksverteidiger ins Team geholt, der uns weitere Optionen in der Defensive ermöglicht. Martin ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der seine Qualitäten bereits bei mehreren Bundesligaeinsätzen zeigen konnte.“

Fotos: SV Horn