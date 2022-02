Nach dem Skandal beim Testspiel am Freitag von Zweitligist FC Blau-Weiß Linz bei First Vienna FC 1894 auf der Hohen Warte in Wien, wo der 4:0-Sieg der Oberösterreicher zur Nebensache wurde, weil Schiedsrichter Dr. Safak Barmaksiz zur Empörung beider Klubs das Spiel abbrach, liegt nun der Video-Beweis der "Aktion des Anstosses" vor. Auf dem Video, das Ligaportal zugespielt wurde, ist klar zu sehen, wie zwei Spieler beider Klubs im Mittelfeld aneinandergeraten.

Der erfahrene Unparteiische Dr. Safak Barmaksiz, der wiederholt in der Admiral 2. Liga aktiv ist, weigerte sich auf der "Spiel-Zielgeraden" weiterspielen zu lassen. Auslöser für ihn war ein Ausschluss gegen Vienna-Akteur Bernhard Luxbacher und Blau-Weiß-Abwehrchef Fabio Strauss, der dadurch vermutlich für das bevorstehende OÖ-Derby der Königsblauen am kommenden Freitag in der Admiral 2. Liga gegen Vorwärts Steyr gesperrt sein wird.

Während Fabio Strauss im zentralen Mittelfeld einen Flugball der Gastgeber abgefangen hatte und das Spielgerät vor dem heran stürmenden Luxbacher zu seinem Torhüter zurück passte, setzte der 27-jährige Vienna-Mittelfeldspieler nach und traf den Abwehr-Hünen der Linzer, der daraufhin abwehrend den Arm ausfuhr.

Zusätzlich sah beim Testspiel auch noch Trainer Gerald Scheiblehner die rote Karte, obwohl dieser gar nicht beim Match war, sondern sich in in Linz in Quarantäne befand.

Da beide Teams den "Schulterschluss" wählten und unbedingt weiter spielen wollten, übernahm der Co-Trainer des Ost-Regionalligisten, Martin Lang, für die Schlussphase die Spielleitung.

Tino Wawra: "Unser Spieler hat nichts gemacht!"

Blau-Weiß-Sportdirektor Tino Wawra, der am Freitag wie Gerald Scheiblehner selbst nicht im Stadion "Hohe Warte" war, äußerte sich am Sonntag gegenüber Ligaportal: "Wir sind der Meinung, dass unser Spieler (Anm.: Fabio Strauss) nichts gemacht hat, was auch im Video klar zu sehen ist." Der 42-Jährige weiter: "Wir haben jetzt für morgen den Schiedsrichter-Bericht abzuwarten und müssen dann der Bundesliga gegenüber eine Stellungnahme abgeben."

Eventuell steht dann Dienstag die Verhandlung beim Senat 1 an. Da First Vienna in der Regionalliga Ost spielt, dürfte es zwei Verfahren geben, da für den Traditionsklub der Wiener Verband zuständig ist. Wawra spekuliert mit einer "bedingten Sperre" für Fabio Straus und meinte auch im Hinblick auf das bevorstehende OÖ-Derby gegen Vorwärts Steyr: "Er würde uns natürlich ab gehen, zumal er richtig gut drauf ist."

Foto: FC Blau-Weiß Linz