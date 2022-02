Der Floridsdorfer Athletiksport-Club und Radio Arabella gehen ab sofort wieder gemeinsame Wege. Der Wiener Kult-Radiosender wird alter und neuer Medienpartner des Tabellendritten der Admiral 2. Liga, der zum Frühjahrsauftakt am Freitagabend im Wiener Derby bei den Young Violets Austria Wien gastiert (18:30 Uhr).

Von links: FAC-Spieler Flavio dos Santos, Radio Arabella-Moderator Andi Kaspar und -Moderatorin Angela Alexa sowie FAC-Kapitän Mirnes Becirovic.

Die ehemalige Partnerschaft des Wiener Hörfunksenders Radio Arabella und des Floridsdorfer Athletiksport-Club wird zu neuem Leben erweckt. Der Wiener Radio-Sender mit Sitz im 9. Wiener Gemeindebezirk ist ab sofort alter und neuer Medien-Partner des Zweitligisten und ziert bereits ab dem morgigen Frühjahresauftakt des FAC Wien bei den Young Violets Austria Wien den Ärmel der blau-weißen FAC-Dressen.

Großer Wert auf regionale Zusammenarbeit

FAC-Geschäftsführer Jakob Schleger: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Partnerschaft mit Radio Arabella wieder aufleben lassen können. Wir erleben beim FAC Wien aktuell eine große Aufbruchsstimmung und sind sehr glücklich, dass wir mit Radio Arabella mindestens bis Sommer 2023 gemeinsame Wege bestreiten werden. Radio Arabella ist nicht nur ein beliebter, sondern einer der meistgehörten Radiosender Wiens und wir sind stolz, dass wir unsere Fans in Zukunft auch über Radio Arabella erreichen können."

Radio Arabella-Marketingleiterin Bettina Blumenthal: „Die Kooperation mit dem FAC Wien ist für uns sehr wertvoll, da wir als Radiosender in Wien großen Wert auf regionale Zusammenarbeit legen. Als Familiensender haben wir ebenfalls großes Interesse am Breitensport Fußball und freuen uns sehr, dass wir diese bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Zusammenarbeit nun wieder fortsetzen können.“

Seit mehr als 20 Jahren hat sich Radio Arabella am heimischen Radiomarkt fest etabliert. Getreu dem Sendermotto „Kulthits und das Beste von heute“ versorgt Arabella seine Hörerinnen und Hörer täglich mit den größten Hits der letzten fünf Jahrzehnte und erreicht in Wien täglich rund 150.000 Hörerinnen und Hörer.

Fotocredit: FAC