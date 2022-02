Die KSV 1919 bindet den nächsten "Rohdiamanten": Jung-Falke Maximilian Kerschner erhält beim steirischen Tabellenzehnten der Admiral 2. Liga, der am Samstag ab 14:30 Uhr zum Pflichtspiel-Frühjahrsauftakt den Tiroler Traditionsklub FC Wacker Innbruck empfängt, einen langfristigen Profivertrag.

Der KSV-Eigenbauspieler schaffte in der Wintervorbereitung den Sprung in den Profikader des Zweitligisten. Maximilian Kerschner stammt aus der Akademie der Falken und wird in Zukunft im KSV-Trikot mit der Trikot-Nr. 44 auf Torejagd gehen! Der 18-jährige, 1,89m-große Stürmer, der beidfüssig schießt, wurde Anfang Jänner 18 Jahre und gilt als großes Talent.

Zur Person:

Maximilian Kerschner, #44

Position: Stürmer

Geb.Dat.: 08.01.2004

Geb.Ort: Scheibs

Nationalität: Österreich

Größe: 1,89 cm

Gewicht: 87 kg

Hobbies: Radfahren, Schwimmen, Laufen

Bisherige Vereine: KSV 1919 Amateure, Rapid Kapfenberg, KSV Akademie, USG Alpenvorland

