Diverse Spekulationen und Namen rankten sich in den letzten Tagen und Wochen rund um den FC Wacker Innsbruck, morgen zu Gast in Kapfenberg (Ankick: 14:30 Uhr) zum Frühjahrs-Auftakt der Admiral 2. Liga, und dessen neuen Geldgeber. Per Presseaussendung präsentierte der Tiroler Traditionsklub heute mit Thomas Kienle nun offiziell seinen neuen Partner und Investor.

Kommt mit dem neuen Investor beim FC Wacker Innsbruck und seiner Anhängerschar Aufbruchstimmung auf?

Thomas Kienle ist ein aus Deutschland stammender Unternehmer aus dem Medizinsektor. Hauptsächlich ist Kienle im Bereich „Medical Research“ tätig und kam über größere Projekte zu seinem Vermögen. Seit den Kindheitstagen herrscht eine starke Verbundenheit und Vorliebe für das Land Tirol, weshalb auch bereits seit geraumer Zeit Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem FC Wacker Innsbruck besteht.

Radi riet Kienle "Pro Wacker Innsbruck"

Der entscheidende Kontakt zwischen Verein und dem neuen Partner kam schließlich über den designierten Präsidenten Kevin Radi zustande, der mit Thomas Kienle eine jahrelange Geschäftsbeziehung pflegt. Seit insgesamt sechs Monaten steht man inzwischen im intensiven Austausch mit dem Ergebnis eines vor einigen Wochen abgeschlossenen Vertrages zwischen der BlockRock GmbH und Thomas Kienle.

Der Vertrag zum Kernmitglied des FC Wacker Innsbruck besagt eine erste Investitionssumme für die laufende Spielzeit 2021/22, sowie weitere Zahlungen für die kommenden Spielzeiten, die dem zehnfachen Österreichischen Meister finanzielle Stabilität gewährleistet! Beim Kontrakt zwischen der BlockRock GmbH und dem Partner - und darüber hinaus zwischen der BlockRock GmbH und dem FC Wacker Innsbruck - handelt es sich um eine langfristige Partnerschaft.

Neuer Investor will mit Tirolern "Erfolgsstory schreiben"

Kevin Radi, designierter Präsident: „Ich bin unglaublich erleichtert und froh endlich unseren neuen Partner präsentieren zu können. Wir stehen seit längerem in Kontakt und nun ist der für uns richtige Zeitpunkt gekommen, um Thomas Kienle offiziell vorzustellen. Bei Thomas merkt man die Leidenschaft und das Feuer für dieses Projekt und wir sind sehr froh ihn als Partner für unseren Verein gewonnen zu haben. Die Partnerschaft ist langfristig ausgerichtet und soll den Verein so auf eine stabile finanzielle Basis stellen. Mit der Bekanntgabe des Partners hoffen wir, dass wir das Vertrauen von vielen Mitgliedern und Fans stärken können und den zuletzt viel zu häufigen medialen Spekulationen ein Ende setzen.“

Thomas Kienle, Partner: „Aufgrund meiner Nähe und Verbundenheit zu Tirol ist dieses Investment beim FC Wacker Innsbruck eine Herzensangelegenheit für mich. Als Kevin (Anm. Radi) mich kontaktierte, habe ich sehr schnell den Entschluss gefasst dieses Projekt finanziell zu unterstützen. Mir ist sehr wichtig, dass die Verantwortlichen aus Tirol kommen und den Verein sehr gut kennen. Ich bin mir sicher, dass wir zusammen eine Erfolgsstory daraus schreiben können und freue mich schon auf die ersten Besuche der Spiele!“

Foto: FC Wacker Innsbruck