Nachdem Freitagabend das OÖ-Derby zwischen dem FC Blau-Weiß Linz gegen Vorwärts Steyr im Personal Hofmann Stadion aufgrund eines Stromausfalls abgesagt wurde, steht nun der Nachholtermin fest. Das Duell zwischen dem - vor dieser 17. Runde der Admiral 2. Liga - Tabellenfünften und Vorletzten wird am kommenden Montag nachgeholt.

Nachdem beide Teams Freitagabend im Halbdunkel das Aufwärm-Programm absolvierten und der Ball im Schatten ruhte (Foto), rollt nun am Montag auch endlich die Kugel in der Spielzeit. Aufgrund von technischen Problemen fiel die Partie am Freitagabend, geplanter Ankick 20:25 Uhr, aus.

Tags darauf am Samstag wurde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet und nun konnte auch grünes Licht gegeben werden für das Flutlicht-Spiel am Montag, den 21. Feber 2022. Ankick soll auch diesmal 20:25 Uhr sein.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at