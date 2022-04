Die Young Violets gastieren nach der Länderspiel-bedingten Ligapause am Freitagabend (18:30 Uhr) beim SK Vorwärts Steyr. Im direkten Duell wollen die Veilchen dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf einfahren. Trainer Harald Suchard weiß, worauf es ankommen wird.

Zuletzt konnten die Young Violets zweimal in Folge zu Null spielen, holten bei Liefering und gegen den SKN St. Pölten jeweils einen Punkt. "Im letzten Spiel gegen St. Pölten haben wir uns den aufgrund der Defensivleistung und der allgemeinen Leistungsbereitschaft in Unterzahl verdient", so Suchard. "An diesem Tag war es auch das Maximum für uns."

Das sollen im kommenden Spiel gegen Vorwärts Steyr im Idealfall wieder drei Punkte sein. Die Vorbereitung lief ob der Ligapause etwas verändert ab. "Wir waren wie gewohnt in solchen Phasen etwas zerstreut, einige Spieler waren bei Nationalteams, andere durften sich bei den Profis beweisen. Wir haben uns aber dennoch früh auf das Spiel in Steyr konzentriert", schildert der Trainer.

Steyr: Flexibel und offensivstark

Schon vor der intensiven Analyse des Gegners war ob des guten Starts der Oberösterreicher ins neue Jahr klar, dass keine leichte Aufgabe auf die Veilchen wartet. Nur eine Niederlage aus den ersten sechs Spielen, dazu zwei Siege und drei Remis sind eine ordentliche Bilanz.

Suchard: "Steyr verfügt über extrem viel Flexibilität was ihr Spielsystem und die Spielanlage betrifft. Dazu kommt, dass sie sehr gefährliche Offensivspieler im Kader haben und zuletzt auch einige Tore erzielen konnten."

Worauf es am Freitag ankommen wird? "Wir erwarten ein klassisches Spiel zweier Teams im Abstiegskampf, wo es nicht nur auf die technisch-taktischen Elemente ankommen wird, sondern auch auf die Laufbereitschaft und Zweikampfstärke", weiß Suchard. "Vorwärts hat mit seinen Fans im Rücken sicher einen Pluspunkt. Davon dürfen wir uns aber nicht beeindrucken lassen, sondern müssen die Stimmung aufnehmen, cool bleiben und zielstrebig ins Spiel gehen."

Bild: RIPU-Sportfotos.at