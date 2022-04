Im finalen Freitag-Flutlicht-Match von Teil 1 der 22. Runde der ADMIRAL 2. Liga trafen mit dem GAK 1902 und FC Blau-Weiß Linz zwei österreichische Kult-Klubs aufeinander. Dabei kam es vor 3.087 Zuschauern in der Merkur Arena zu einem intensiven, engen Duell zwischen den Steirern und dem amtierenden Zweitliga-Meister aus Oberösterreich, der zuvor acht Spiele unbesiegt blieb und seine letzte Niederlage am 30. Oktober 2021 kassierte (0:2 gegen den FAC). Der GAK durchbrach die Linzer Erfolgsserie und feierte eigens nach 5 Partien mal wieder einen Heim-Dreier. Pedro Filipe erzielte das Tor des Abends zum 1:0-Triumph!

Beim GAK 1902, in seinem 120-jährigen Jubiläums-Jahr, sorgten die Grazer Fans erstmal neben einer prächtigen Choreographie unmittelbar vor dem Ankick für ein Feuerwerk. Welches fußballerisch auf dem Rasen der Merkur Arena jedoch zu warten ließ zwischen den in ihren jeweiligen Vereinsfarben rot-weiß (GAK) und blau-weiß (FC Linz) antretenden Kultklubs und ehemaligen Bundesligisten.

Für den ersten Strafraum-Höhepunkt sorgte dann - auch in der Höhe - GAK-Goalgetter David Peham, der sich nach einer Hereingabe aus dem rechten Halbfeld im Strafraumzentrum gegen den zu weit entfernten Maranda durchsetzte, bei seinem sehenswerten Kopfball in Richtung rechtes Kreuzeck jedoch in Schlussmann Schmid seinen Meister fand (24.). Nach dem anschließenden Cornerball von rechts verpasste dann Pedro Felipe nur hauchzart mit seinem Kopfball die rechte Stange und das Führungstor für die Rotjacken.

Aluminium-Knaller: Linzer Traum-Kombination fehlt nur Krönung

Das dann per Doppelchance die Linzer statt auf dem Kopf auf dem Fuß hatten. Erst prüfte Aleksandar Kostic mit einem raffinierten Freistoßschlenzer vom rechten Strafraumeck an der Mauer vorbei Keeper Jakob Meierhofer, der im "kurzen Eck" parierte (33.). Ja und dann "bewarben" sich die Scheiblehner-Schützlinge für das "Tor des Monats" zum April-Auftakt. Prima einstudierte Standard-Variante über links, der GAK nur in der Zuschauer-Rolle...Blau-Weiß mit "One-Touch-Fußball" aus der "Feinkost-Abteilung"...unterlegt namentlich mit Pirkl, der auf Maranda passte, der mit dem Rücken zum Tor halblinks im Sechzehner abklatschen ließ für Matthias Seidl, dessen Direktabnahme bzw. fulminanter Rechtsschuss an die Torlatte klatschte. Durchatmen beim GAK, der in dieser Szene überhaupt keinen Zugriff bekam.

Brasilianer brach Bann - 1:0 GAK

Nach dem Seitenwechsel beide Teams weiter siegeswillig in einem abwechslungsreichen Duell auf Augenhöhe. Ein sehr gutes Auge bewies dann David Peham, der von rechts mit einer Maßflanke den 25-jährigen Brasilianer Pedro Felipe fand, der in Torjäger-Manier direkt die Kugel mit rechts zu seinem dritten Saisontor in die Maschen beförderte (58.). Nach drei Spielen zu Null kassierten die Blau-Weißen erstmals wieder ein Gegentor.

Es folgte das Aufbäumen der seit acht Spielen unbesiegten Linzer, die nach feiner Freistoßhereingabe aus dem rechten Halbfeld mit links durch Kapitän Brandner zur Mega-Ausgleichschance kamen. Doch der aufgerückte Innenverteidiger Fabio Strauss scheiterte links am Fünfmeterraum völlig blank stehend per Kopfball am reaktionsschnellen Goalie Meierhofer (70.).

Linzer Pfostentreffer in der letzten Sekunde!

Die Königsblauen bliesen zur Aufholjagd, eröffneten dem defensiv gut organisierten GAK dadurch Räume zu Kontern. Wie in der 82. Minute für David Peham, der den "Match-Ball" vergab und halblinks im Strafraum mit seinem Flachschuss knapp die hintere Stange verfehlte.

Die Blau-Weißen warfen in der dreiminütigen Nachspielzeit einschließlich Keeper Schmid alles nach Vorne und hatten mit einem Pfostentreffer in der Schluss-Sekunde Pech. Gölles verpasste aus Nahdistanz den Abpraller zur großen Ausgleichschance.

GAK 1902 - FC Blau-Weiß Linz 1:0 (0:0)

Freitag, 01.04.2022, 20:25 Uhr, Merkur Arena Graz-Liebenau; Zuschauer: 3.087; SR: Oliver Fluch.

Grazer AK 1902 (4-4-2): Meierhofer; Köchl, Gantschnig, Graf, Rosenberger; Rusek, Perchtold (Kap.), Sangare (86. M. Huber), G. Nutz; Felipe (73. D. Kalajdzic), D. Peham (90. Stenzel). Trainer: Gernot Messner.

FC Blau-Weiß Linz (3-4-3): N. Schmid; Maranda, Schösswendter, Strauss; Windhager (63. Gölles), Brandner (Kap.), H. Huber (63. Plojer), Pirkl; Seidl, Mensah (84. Mayolu), Kostic (89. Fetahu). Trainer: Gerald Scheiblehner.

Tor: 1:0 (58.) Pedro Filipe.

Gelbe Karten: Köchl, Sangare, Rusek /Brandner, H. Huber

Spielfilm im LIVETICKER

Statements zum Spiel folgen mit gesondertem Beitrag!

Fotos: Richard Purgstaller & Harald Dostal