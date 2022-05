Der Floridsdorfer Athletiksport-Club kann auch in der Saison 2022/23 auf sein Trainer-Duo Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov setzen. Zudem bleibt auch Tormann-Trainer Lukas Klinger dem Verein unabhängig vom sportlichen Ausgang der aktuellen Spielzeit erhalten.

FAC-Trainer Aleksandar Gitsov, FAC-Cheftrainer Mitja Mörec, Tormann-Trainer Lukas Klinger (v.l.n.r.) bleiben noch ein Jahr in Floridsdorf

Das erfolgreiche Duo holte in 39 Pflichtspielen (Liga und Cup) beachtliche 26 Siege

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club und das Trainer-Duo, bestehend aus Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov, werden auch in der kommenden Saison 2022/23 - unabhängig vom sportlichen Ausgang der aktuellen Spielzeit – weiterhin zusammenarbeiten. Darauf verständigten sich beide Seiten am heutigen Donnerstag-Vormittag. Dasselbe gilt für Tormann-Trainer Lukas Klinger, der bereits seit Anfang 2020 im Verein tätig ist und damit im Sommer in seine vierte Spielzeit in Floridsdorf gehen wird.

Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov haben die Mannschaft des FAC Wien in der Vorsaison im April 2021 übernommen und seither in 39 Pflichtspielen (Liga und Cup) ganze 26 Siege eingefahren. Mit einem Punkteschnitt von 2,15 liegt das Duo unangefochten an erster Stelle in der Trainer-Historie des Floridsdorfer Traditionsvereins.

Statement:

Sportdirektor Lukas Fischer:

„Wenn wir uns die Entwicklung der Mannschaft, insbesondere in dieser Saison ansehen, stellt sich die Frage einer Veränderung im Trainerteam selbstverständlich erst gar nicht. Mitja und Alex haben seit ihrer Übernahme als Trainer-Duo hervorragende Arbeit geleistet und tragen einen wesentlichen Anteil am derzeitigen Erfolg des FAC. Dasselbe gilt für unseren Tormann-Trainer Lukas Klinger, der mit unseren jungen Torhütern von Tag eins an eine hervorragende Arbeit leistet. Wir sind unglaublich froh, dass beide Seiten nie an einer weiteren Zusammenarbeit gezweifelt haben und der gemeinsam eingeschlagene Weg auch in der kommenden Saison weiter gegangen wird. Es ist nicht nur für den aktuellen Kader, sondern auch für mögliche Neuzugänge ein wichtiges Zeichen.“

Foto: FAC Pressedienst