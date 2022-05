Die Kaderplanung beim Floridsdorfer Athletiksport-Club für die Saison 2022/23 schreitet weiter voran. Wie der Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga in seiner Klubaussendung soeben mitteilt, verpflichtet der FAC Innenverteidiger Benjamin Wallquist von Zweitliga-Absteiger FC Juniors Oberösterreich, im letzten Saisonspiel beim FAC mit 1:3 unterlegen, und will damit seine Defensive verstärken. Der 22-jährige Wiener unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024.

V.l.: Benjamin Wallquist & Sportdirektor Lukas Fischer

Benjamin Wallquist absolvierte für Absteiger FC Juniors OÖ in der ADMIRAL 2. Liga insgesamt 62 Spiele und erzielte dabei drei Tore.

FAC-Sportdirektor Lukas Fischer: „Benjamin ist sehr interessant, weil er perfekt in unser Anforderungsprofil und unsere Spielidee passt. Er ist ein junger Österreicher, der bereits viel Ligaerfahrung mitbringt. Wir sehen sehr viel Potenzial, ihn weiterzuentwickeln und möchten ihm die nächsten Schritte in seiner Karriere ermöglichen.“

"Möchte mit FAC an überragende Vorsaison anknüpfen"

Benjamin Wallquist in einem ersten Statement zu seiner Vertragsunterzeichnung: „Ich habe ab dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen ein sehr großes Vertrauen gespürt. Dafür bin ich sehr dankbar. Der FAC hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung hingelegt. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Spielzeiten Teil dieser Entwicklung sein kann und meinen Teil dazu beitragen werde. Ich möchte mit dem FAC an die überragende Vorsaison anknüpfen und dafür werde ich alles geben.“

Als Kapitän mit U19 von TSG Hoffenheim im Youth League-Halbfinale 2019

Der Blondschopf startete seine fußballerische Laufbahn beim SC Brunn/Gebirge. Über den FC Flyeralarm Admira und die Akademie des FC Red Bull Salzburg wagte der Millenium-Geborene (24.01.2020 in Wien) den Sprung in die Nachwuchsmannschaft des Deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim, die er als Kapitän bis in das UEFA Youth League-Halbfinale 2019 führte.

Nach Stationen im Ruhrgebiet bei Rot-Weiß Essen und dann in Oberösterreich bei den FC Juniors OÖ findet der fünffache U19-ÖFB-Teamspieler den Weg zurück in die Wiener Heimat. Sein 2. Liga-Debüt feierte der 1,91m-große Innenverteidiger im April 2017 als 17-Jähriger im Trikot des FC Liefering gegen den LASK.

Jugendvereine: SC Brunn/Gebirge (2006-2013), Admira Wacker Mödling (2013-2014), Red Bull Salzburg (2014-2017), TSG Hoffenheim (2017-2019).

Herzlich Willkommen beim Vizemeister, Benjamin #Wallquist 💙Der 22-Jährige erhält beim FAC einen Vertrag bis 2024 ✍️



Alle Infos & die ersten Statements zur Neuverpflichtung findet ihr hier ℹ️👉 https://t.co/naFUPHMT7G#Wirfürden21 pic.twitter.com/A3Gz2xGH0Q — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) May 29, 2022

Fotocredit: FAC