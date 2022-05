Im Rahmen seiner Klubaussendung am Montagabend verabschiedet sich ADMIRAL 2. Ligist SK Vorwärts Steyr dankend von einem Spieler-Quartett: Julian Turi, Paul Sahanek, Can Alak und Luca Mayr-Fälten.

Luca Mayr-Fälten, Julian Turi, Can Alak und Paul Sahanek verlassen Vorwärts mit Saisonende 2021/2022.

Vereinbarungsgemäß kehrt Kooperationsspieler Julian Turi zum Bundesligisten SV Guntamatic Ried zurück. Im Winter kam Turi zum SK BMD Vorwärts Steyr und sollte seinen Beitrag zum Ziel Klassenerhalt beitragen. Die in ihn gesetzte Erwartungshaltung konnte Julian Turi voll und ganz erfüllen und stand in allen 15 Spielen der Rückrunde volle 90 Minuten für den Zweitligisten auf dem Platz.

Wir bedanken uns bei Julian Turi, Paul Sahanek, Can Alak und Luca Mayr-Fälten für ihren Einsatz und wünschen euch alles Gute auf eurem weiteren Weg. #inandout #inundaut #ligazwa



▶️ https://t.co/08ezmgpt78 pic.twitter.com/Z9xAh8QpJu — SK BMD Vorwärts Steyr (@vorwaertssteyr) May 30, 2022

Am Deadline-Day im Oktober 2020 kam Paul Sahanek zu Vorwärts. 46 Meisterschaftsspiele, 3 Cup-Spiele und ein Tor später trennen sich die Wege von Paul Sahanek und dem SK BMD Vorwärts Steyr.

Im vergangenen Winter kam Can Alak leihweise für ein halbes Jahr aus der Regionalliga Tirol zur Elf von Chefcoach Daniel Madlener. Die Kaufoption wird der SKV nun nicht ziehen.

Luca Mayr-Fälten lehnt Vorwärts-Angebot ab

Luca Mayr-Fälten hat sich trotz Angebot und Bemühungen seitens von Vorwärts dazu entschieden, nicht mehr in Rot-Weiß aufzulaufen. Mayr-Fälten kam im Winter aus der USA zurück in seine Heimat nach Steyr. Neben einem Assist erzielte er in 10 Spielen zwei Tore.

Fotocredit: SKV