Gestern vermeldete der SK Vorwärts Steyr mit Julian Turi, Paul Sahanek, Can Alak und Luca Mayr-Fälten noch vier Abgänge, am frühen Dienstagmorgen den Verbleib eines Dauerbrenners: Michael Lageder. Der 31-jährige Steyrer führt mit 156 Spielen die Liste der aktiven rot-weißen Dauerläufer deutlich an und verlängerte seinen Vertrag beim ADMIRAL 2. Ligisten um ein weiteres Jahr.

"Beide Seiten haben richtig Bock auf die bevorstehenden Aufgaben"

Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter SKV (im Bild mit Michael Lageder): „Die Gespräche mit Michael waren offen und extrem wertschätzend. Da war kein Taktieren. Beide Seiten haben richtig Bock auf die bevorstehenden Aufgaben. Michael hat sich auf dem Platz und in der Kabine zu einem wichtigen Bestandteil entwickelt, der konstant Leistung bringt, auch in schwierigen Phasen top-professionell war und der junge Spieler anleitet und unterstützt. Ich bin froh, dass uns Michael die Treue hält.“

Michael Lageder: „Es war keine schwere Entscheidung. Ich fühl mich zu Hause in Steyr wieder sehr wohl und gut aufgehoben. Speziell das Frühjahr und die gute Entwicklung als Team sind ein Reiz weiterhin ein Teil davon zu sein.“

Seine Rückkehr gestaltete sich zu Beginn schwieriger als geplant – die Tabellensituation im Herbst, aber auch seine Meniskusverletzung. Dennoch genoss es der Abwehrspieler wieder an der Volksstraße aufzulaufen.

„Nach der Winterpause hatten wir ein hervorragendes Frühjahr, in dem wir uns als Mannschaft sehr gut entwickeln", lenkt Michael Lageder den Fokus wieder auf den positiven Ausgang. „Vor allem zu Hause ungeschlagen zu bleiben und tolle Spiele im Vorwärts Stadion zu erleben war besonders.“

"Wollen zu Hause weiter eine Heimmacht bleiben"

Mit 31 Jahren zählt Michael Lageder zu den erfahreren Spielern der Mannschaft. Die daraus resultierende Verantwortung nimmt er gerne an. „Ich möchte den jungen, hungrigen Spielern dabei helfen sich zu entwickeln! Außerdem wollen wir zu Hause weiter eine „Heimmacht“ bleiben und so viele Spiele wie möglich gewinnen.“

Fotocredit: SKV