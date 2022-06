Wie der GAK 1902 in seiner Klubaussendung am Donnerstagvormittag vermeldet, bleibt der Judenburger Paul Koller dem Tabellensiebten der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison weiter erhalten. Der 20-jährige Innenverteidiger war in der Frühjahrssaison von ADMIRAL Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira ausgeliehen. Der sechsmalige ÖFB-U-19-Teamspieler unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Paul Koller (li.) vor einem Jahr mit Marcel Ketelaer, Sportdirektor FC Admira.

In den vergangenen Monaten lief Paul Koller in der ADMIRAL 2. Liga sieben Mal für den GAK auf und bewies sein Talent.

Sportchef Dieter Elsneg: "Wir sind überzeugt davon, dass Paul mit uns auch in den kommenden Jahren weiter wachsen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen kann. Deshalb haben wir uns mit FC Admira Wacker Mödling auf einen Transfer geeinigt."

Für Koller schließt sich damit ein Kreis: seine Jugend hat er in den Mannschaften der GAK Juniors verbracht.

