Der LASK und ADMIRAL 2. Ligist SKU Ertl Glas Amstetten besiegelten am heutigen 14. Juni eine künftige Zusammenarbeit. Die Partnerschaft wird auf sportlicher Ebene und auch weiteren Bereichen gelebt werden und soll Synergieeffekte bringen. Die besten Talente aus dem LASK-Nachwuchs haben damit auch weiterhin die interessante Option 2. Liga!

V.l.: Christoph Brunnauer (Manager SKU), Dominik Weixelbraun, Jochen Fallmann, Sebastian Kapsamer, Harald Vetter (Sportl. Leiter SKU), Ralf Muhr (Technischer Direktor LASK).

Nach dem freiwilligen Ausstieg der FC Juniors OÖ aus dem Profifußball wird der SKU Ertl Glas Amstetten für den LASK ein wichtiger Partner in der Talente-Förderung sein. Gemeinsame Strategien bringen auch wirtschaftlich einen Mehrwert über Bundesländergrenzen hinweg. Am 21. Juni (15.30 h) werden im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz in Amstetten nähere Auskünfte gegeben.

Im Anschluss an die Pressekonferenz kommt es zum Testspiel auf die kommende Saison zwischen dem SKU Ertl Glas Amstetten gegen die LASK/Amateure (Anpfiff 17.30 h) ein.

Ralf Muhr (Technischer Direktor LASK): „Mit dem bewussten Gang der LASK Amateure OÖ in die Regionalliga Mitte war und ist es für uns Verpflichtung, rasch die sportliche Lücke zwischen der Kampfmannschaft und dem eigenen Unterbau in Bezug auf Wettkampfpraxis für ausgewählte Perspektivspieler zu schließen. Mit Amstetten ist ein idealer Kooperationspartner gefunden worden, ein Club mit Visionen, aber vor allem auch einem sportlichen Konzept samt Cheftrainer, welche aus unserer Sicht garantieren, dass Spieler wie aktuell Weixelbraun und Kapsamer ihre nächsten Entwicklungsschritte setzen werden!“

Harald Vetter (Sportlicher Leiter SKU Ertl Glas Amstetten): „Für den SKU Ertl Glas Amstetten sehen wir eine tolle Möglichkeit, mit einem starken Partner, der sowohl im nationalen als auch im internationalen Fußball tolle Erfolge feiern konnte, unsere Entwicklung voranzubringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem LASK!“

Fotocredit: SKU Amstetten