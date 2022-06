Sebastian Santin wird auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL 2. Liga dem FC Mohren Dornbirn 1913 erhalten bleiben. Der Flügelspieler verlängert an seinem heutigen 28. Geburtstag seinen Vertrag bei den Rothosen um ein weiteres Jahr.

Kam im vergangenen August 2021 zum FC Dornbirn und verlängerte um ein weiteres Jahr: Sebastian Santin (re.). Foto von damals!

Im Juli 2018 wechselte Sebastian Santin von seinem Stammverein FC Hard zum damaligen Zweitligaklub WSG Tirol und feierte im Frühjahr 2019 mit den Wattenern den Meistertitel in der ADMIRAL 2. Liga und damit den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga. Nach 23 Einsätzen in der höchsten Spielklasse zog es Santin nach Liechtenstein zum FC Vaduz, für den er in der Saison 2020/2021 acht Mal zum Einsatz gekommen ist.

Im August 2021 kehrte der Bregenzer nach Vorarlberg zurück und absolvierte für die Dornbirner 24 Spiele (4 Tore).

Eric Orie, Sportdirektor: „Wir sind sehr froh, dass wir Sebastian ein weiteres Jahr an uns binden haben können. Er spielte bereits in der vergangenen Saison in der Offensive eine sehr wichtige Rolle, dies wird er dieses Jahr ganz sicher fortführen.“

Fotocredit: FC Dornbirn 1913