In seinem ersten Testspiel im Rahmen des Vorbereitungsprogrammes auf die neue Saison 2022/2023 traf der FC Blau Weiß Linz am Sonntagspätnachmittag bei großer Hitze auf dem Sportplatz Bruckhäusl in Kirchbichl (Kufstein/Tirol) auf den bulgarischen Serienmeister Ludogorets Rasgrad (in Linz ja seit den Europacup-Duellen mit dem LASK bekannt). Gegen den elffachen Meister en suite (!) bot der ADMIRAL 2.-Ligist aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt über weite Strecken Paroli. Am Ende unterlag die Elf von Chefcoach Gerald Scheiblehner (Foto) mit 0:1.

PFK Ludogorets Rasgrad wurde erst 2001 gegründet. Der Klub wird vom 50-jährigen Slowenen Ante Simundza gecoacht, der das "Tor des Tages" gegen den FC Blau Weiß Linz bereits nach 20 Minuten miterlebte.

Durch den 24-jährigen, ghanaischen Stürmer Bernhard Tekpety, der auch bereits in Deutschland (FC Schalke 04, SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf) spielte und im Herbst 2018 vom FC Schalke 04 an den SCR Altach ausgeliehen war.

Naturgemäß wechselten beide Teams - wie bei ersten Testspielen üblich - personell eifrig durch. Weitere Infos folgen später.

Ludogorets Rasgrad - FC Blau Weiß Linz 1:0 (1:0)

Sportplatz Bruckhäusl, Kirchbichl/Kufstein

Tor: 1:0 (20.) Bernard Tekpetey

Das Testspiel gegen @Ludogorets1945 endet mit 1:0 für die Bulgaren.



Matchcenter powered by LIWEST. pic.twitter.com/uTX6R4icVR — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) June 19, 2022

Der weitere Testspiel-Fahrplan im Sommer beim FC Blau Weiß Linz (Änderungen vorbehalten):

Freitag, 24. Juni, 18:30 Uhr: Test in Ebensee

Samstag, 25. Juni, 19 Uhr: Test in St. Stefan (Vorspiel Frauenmannschaft um 17 Uhr)

Mittwoch, 29. Juni: FC Blau Weiß Linz - Sparta Prag II (Zeit folgt, Raum Linz)

Samstag, 2. Juli, 17 Uhr : SK Sturm Graz - FC Blau Weiß Linz (Schladming)

Donnerstag, 6. Juli, 19 Uhr: St. Martin/Mkr. - FC Blau Weiß Linz (St. Martin)

Samstag, 9. Juli: Donau Linz - FC Blau Weiß Linz (90-Jahr-Jubiläum Donau, Donau-Platz, Zeit folgt)

Mittwoch, 12. Juli: Test vs. FC Torino (St. Georgen/Gusen oder Perg, Zeit folgt)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at