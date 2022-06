Und auf einmal sind alle Probleme nebensächlich! Der bekannte und beliebte Leondinger Fußball-Funktionär Peter Deubl musste in der Blüte seines Lebens aufgrund tragischer Umstände am vergangenen Wochenende dieses viel zu früh verlassen. Er hinterlässt eine junge Familie und ein großes Loch in seinem Umfeld, welches er zu einem Großteil bei der ASKÖ Leonding fand.

Die Sportunion Haag und der FC Blau-Weiß Linz haben keine Sekunde gezögert und das anstehende Testmatch gegen Sparta Prag, welches eigentlich in Leonding hätte ausgetragen werden sollen, zu einem Benefizmatch gemacht.

Sämtliche Einnahmen aus dem Spiel gehen direkt an die Familie von Peter Deubl, um damit zumindest die finanzielle Not etwas lindern zu können.

„Wir mussten aufgrund der Umstände improvisieren und konnten mittlerweile mit der Varta Arena in Stadt Haag eine alternative Spielstätte finden. Es würde uns sehr freuen, wenn viele Fans des FC Blau-Weiß Linz uns zu diesem Spiel, das nun unter einem völlig anderen Stern steht, begleiten würden. In einer solchen Situation schweißt der Fußball zusammen und gerade der FC Blau-Weiß Linz hat das bereits mehrfach bewiesen“, appelliert Sportdirektor Tino Wawra für einen zahlreichen Besuch!

FC BLAU WEISS LINZ - SPARTA PRAG II

Mittwoch, 29. Juni 2022

VARTA ARENA STADT HAAG

Anstoss: 18:30 Uhr

Einlass ab 17:00 Uhr

Eintritt: € 5,00

(die Erlöse aus Eintritt und freiwilligen Spenden kommen der Familie des verstorbenen Sektionsleiter-Stv. Peter Deubl der ASKÖ Leonding zugute)

Fotocredit: www.sport-bilder-at