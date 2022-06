Nach Christian Bubalovic und Kapitän Mirnes Becirovic verlängert mit Marcus Maier der nächste Defensivspieler seinen Vertrag beim Floridsdorfer Athletiksport-Club. Der 26-jährige Wiener kam zu Jahresbeginn zum FAC.

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club kann auch in der Saison 2022/23 auf eine wichtige Stütze in der Defensive bauen. Marcus Maier, der im vergangenen Winter zum FAC gekommen ist, verlängert seinen Vertrag beim Floridsdorfer Vizemeister um ein weiteres Jahr. Nach Innenverteidiger Christian Bubalovic und Kapitän Mirnes Becirovic kann der FAC mit Marcus Maier auf den dritten defensiven Stammspieler der Vorsaison bauen.

Sportdirektor Lukas Fischer zur weiteren Zusammenarbeit: „Als Marcus im Winter zu uns gekommen ist, hat man von der ersten Sekunde an gespürt, dass er mit der Erfahrung von knapp einhundert Bundesligaspielen zu uns kommt, denn er hat sich so schnell wie kaum ein Spieler zuvor in die Mannschaft und unsere Spielidee integriert. Zudem ist er für uns positionell sehr variabel einsetzbar. Wir sind sehr froh, dass wir mit ihm einen weiteren Leistungsträger der Vorsaison verlängern konnten.“

Marcus Maier bei seiner Vertragsverlängerung am FAC-Platz: „Ich freue mich, dass ich auch in der kommenden Saison hier beim FAC spielen werde und weiß, was ich am Verein habe. Ich möchte mit meiner Erfahrung dazu beitragen, dass wir auch heuer so einen guten Teamspirit entwickeln, wie wir ihn in der Vorsaison hatten und damit an die Leistungen der letzten Spielzeit anknüpfen.“

Marcus Maier wechselte in der vergangenen Winterpause zum FAC Wien und feierte im UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale beim Wolfsberger AC (4:2 n.V.) sein Debüt für den Floridsdorfer AC. In der ADMIRAL 2. Liga stand der gebürtige Wiener und Ex-Admira-Akteur in allen 14 Rückrundenpartien auf dem Platz, zehn Mal davon über die vollen neunzig Minuten.

Fotocredit: FAC Wien