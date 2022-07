Nächste Vorbereitungs-Partie, nächstes Erfolgserlebnis! Auch gegen den SV Grödig lässt das Ingolitsch-Kollektiv defensiv nichts anbrennen, dank eines Doppelschlags in der Schlussviertelstunde sackt der FC Liefering einen 2:0-Triumph ein.

Elias Havel, nach einer Stunde eingewechselt, avancierte mit seinen beiden Treffern in der Schlussphase zum Matchwinner.

SPIELBERICHT

In Durchgang eins begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Marcell Berki verantwortete gegen den Salzburger Regionalligisten die beste Gelegenheit, nach einer Reischl-Vorlage scheiterte der Ungar aus 20 Metern am Aluminium.

Zur Stundenmarke sollte mit Elias Havel der Matchwinner in spe eingewechselt werden. Im Eins-gegen-Eins blieb der Angreifer abgezockt und schob das Leder gekonnt zur Führung ins linke untere Eck (79.), dann vollstreckte Havel nur Augenblicke später, indem sein 16-Meter-Abschluss nahezu im Kreuzeck einschlug (82.).

Mit diesem 2:0-Sieg bleibt der #LigaZwa-Vertreter auf der Vorbereitungs-Erfolgswelle und somit auch im dritten Match der Testspiel-Serie ohne Gegentreffer.

STATEMENT

Fabio Ingolitsch: „Das Ergebnis ist positiv, dass zum dritten Mal in Folge die Null hinten steht, freut uns auch sehr. Am Ende war’s aber trotzdem die bislang schwächste Leistung in der Vorbereitung. Damit sind wir nicht zufrieden. Wir hatten vor allem in der Phase im Spiel mit dem Ball Probleme, haben keine guten Positionierungen gefunden und sind dadurch nicht in die Räume gekommen, die uns der Gegner angeboten hat. Da wollen wir natürlich zulegen.“

„Wir freuen uns alle riesig, dass ,Eli‘ (Anm.: Elias Havel) zurück ist! Er ist natürlich noch nicht bei seinen 100 Prozent, aber er hat richtig Bock, er ist motiviert und wenn er so weitermacht, werden wir sicher noch viel Freude mit ihm haben!“

AUFSTELLUNG

Aufstellung: Oelz – Gevorgyan (46. Atiabou), Vasquez (46. Moswitzer), Molnar (60. Wallner), Ibertsberger (46. Pejazic) – Bijelic, Halwachs (46. Baran), Hofer (46. Jano), Berki (46. Agyekum) – Reischl (46. Crescenti), Owusu (60. Havel)

Unsere Burschen agierten alles andere als kopflos. 👏👏https://t.co/1s1aReMl0B — FC Liefering (@FCLiefering) July 6, 2022

Siehe auch SOMMER-TESTSPIELE der ADMIRAL 2. LIGISTEN

Fotocredit: FC Liefering/Getty Images