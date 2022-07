Der Floridsdorfer Athletiksport-Club verstärkt sich in der Defensive mit Alexander Mankowski. Der 21-jährige Deutsche stand zuletzt beim SV Schalding-Heining in der Regionalliga Bayern unter Vertrag.

Acht Tage vor dem offiziellen Saisonauftakt im UNIQA ÖFB-Cup verstärkt sich der Floridsdorfer Athletiksport-Club mit dem 21-jährigen Deutschen Alexander Mankowski. Der Defensivallrounder stand in den vergangenen zwei Jahren beim SV Schalding-Heining in der Regionalliga Bayern unter Vertrag und überzeugte beim FAC während der Saisonvorbereitung mit guten Leistungen im Training und den Testspielen des Floridsdorfer Vizemeisters.

Sportdirektor Lukas Fischer zur Verpflichtung des Defensivspielers: „Alexander hat einen Großteil der Saisonvorbereitung mit unserer Mannschaft absolviert und genau das umgesetzt, was wir uns von einem Probespieler in einer Vorbereitung erwarten. Er hat nicht nur in den Testspielen, sondern auch in den Trainingseinheiten voll überzeugt und sich einen Platz in unserer Mannschaft verdient. Ich bin froh, dass er uns in dieser Saison verstärkt.“

FAC-Neuzugang Alexander Mankowski bei seiner Vertragsunterzeichnung in der Hopfengasse: „Ich freue mich extrem, nach der Vorbereitung nun fester Bestandteil der Mannschaft zu sein und bin dankbar, hier beim FAC in Wien unterschreiben zu dürfen.“

Alexander Mankowski startete seine Fußballlaufbahn in der Jugend des SV Wacker Burghausen, wo der gebürtige Niederbayer in der Saison 2019/20 in der Regionalliga Bayern spielte. Im Sommer 2020 wechselte der Rechtsfuß zum Ligakonkurrenten SV Schalding-Heining nach Passau. Für den bayrischen Viertligisten stand Mankowski 40-mal auf dem Platz und erzielte dabei sechs Treffer. Für den FAC traf der 21-Jährige jeweils im Vorbereitungsspiel gegen den FC Marchfeld sowie gegen den slowenischen Erstligisten NS Mura.

Hier kommt Alex 👊



Nach überzeugenden Leistungen in der Vorbereitung verpflichtet der FAC den 21-jährigen Alexander #Mankowski ✍️🆕



Alle Infos zum Neuzugang aus Bayern 📰👉 https://t.co/M64sVfiZEA #Wirfürden21 pic.twitter.com/0WgUB0YyvN — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) July 7, 2022

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL 2. LIGA

Fotocredit: FAC Wien