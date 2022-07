Wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt in die neue Saison 2022/2023 mit der 1. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup vermeldet ADMIRAL 2. Ligist SK Vorwärts Steyr einen weiteren Neuzugang. Mit Noah Bitsche kommt ein talentierter Mittelfeldspieler für ein Jahre leihweise vom ADMIRAL Bundesligisten SCR Altach an die Volksstraße.

Zwei aus dem Ländle, beide gebürtige Feldkircher: Vorwärts-Neuzugang Noah Bitsche und SKV-Chefcoach Daniel Madlener.

„Wir waren noch auf der Suche nach einem körperlich präsenten Spieler im Zentrum und freuen uns, dass wir mit Noah fündig geworden sind. Mit ihm bekommen wir neben dem spielerischen Qualitäten auch Zweikampfstärke in unser Spiel. Daniel kennt ihn noch aus der Vergangenheit und wir waren in den letzten Wochen intensiv im Austausch mit seinem Klub“, Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter zum Transfer. „Besonders bedanken möchte ich mich bei Werner Grabherr und dem SCR Altach für die Möglichkeit der Leihe. Wir sind überzeugt, dass es eine Win-Win-Win Situation für alle Beteiligten werden wird.“

„Vorwärts ist ein Traditionsverein und ich freu mich auf meine Aufgaben hier. Ausschlaggebend war für mich auf jeden Fall Trainer Daniel Madlener. Ich kenne ihn noch aus Vorarlberg und war dort schon mal auf einem Probetraining bei ihm“, so der 19-jährige Noah Bitsche selbst zu seinem Leihjahr. „Vorwärts hat sich in der letzten Saison gut entwickelt. Da waren richtig gute Spiele dabei. Bei der Mannschaft ist was am entstehen. Es ist toll dabei zu sein.“

Auch Chef-Trainer Daniel Madlener freut sich über seinen Neuzugang aus der Heimat: „Bereits in jungen Jahren hab ich Noah bei einem Probetraining gesehen. Ich weiß um seine spielerischen Qualitäten, dem Spiel mit und auch gegen den Ball. Noah ist ein sehr guter Spieler mit gutem Willen, der sich weiterentwickeln möchte.“

Bundesliga-Debüt gegen Red Bull Salzburg im März

In der Bundesliga-Mannschaft des SCR Altach stand Noah Bitsche vergangene Saison einige Male im Kader. Im März diesen Jahres gab der gebürtige Feldkircher dann sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga gegen den österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Gespielt hat der Rechtsfuß vorwiegend für die 1b in der Vorarlbergliga. Der Wechsel zur Vorwärts in die ADMIRAL 2. Liga ist für ihn nun eine große Chance, um sich zu entwickeln und zu beweisen.

Mit 19 Jahren zum ersten Mal für längere Zeit weit weg aus der Heimat und von der Familie löste zu Beginn ein leicht mulmiges Gefühl aus. „Mittlerweile überwiegt die Vorfreude bei weitem“, lacht Noah. „Auf mich wartet eine coole Aufgabe in einem super Verein. Ich möchte der Mannschaft so viel wie möglich helfen, damit wir gemeinsam gute Spiele machen und die Saison erfolgreich abschließen.“

Jugendvereine: SV Ludesch, AKA Vorarlberg.

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL 2. Liga

Mit Noah Bitsche kommt ein talentierter Mittelfeldspieler für ein Jahre leihweise vom SCR Altach an die Volksstraße.



Herzlich willkommen Noah! #inundaut #ligazwa



Details: https://t.co/SlfYXrqYZ5 — SK BMD Vorwärts Steyr (@vorwaertssteyr) July 11, 2022

Fotocredit: SKV/Moser