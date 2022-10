Vor wenigen Tagen ist der Bundesliga-Campus in den Lehrgang 2022/23 gestartet. Die Teilnehmergruppe ist einmal mehr breit aufgestellt: neben FAC-Sportgeschäftsführer Lukas Fischer sind u.a. auch Steyr-Manager Jürgen Tröscher, Thomas Hinum (VdF) oder Andreas Heidenreich (Schiedsrichterassistent & Journalist) mit dabei. Erfreulich ist der ansteigende Frauenanteil der Teilnehmergruppe: so nehmen mit ÖFB-Marketingmitarbeiterin Carmen Redl, Yvonne Lindner (Frauenreferentin Burgenländischer FV) und Nina Potz (Frauenausschuss Burgenländischer FV / Trainerin & Funktionärin SC Neusiedl) dieses Mal drei Frauen teil.

Vorne, v.l.: Andreas Heidenreich, Said Egri, Björn Bremer (Internationales Fußball-Institut), Daniel Nadlinger, Tobias Weber. Mitte: Jaroslav Kasprisin, Jakob Schwingenschlögl, Thomas Hinum, Peter Huliak, Carmen Redl, Marco Walter, Matthias Lanna, Yvonne Lindner. Hinten: Mathias Slezak (Bundesliga), Marco Mittermayr, Lukas Fischer, Philip Schneider, Nina Potz, Jürgen Tröscher, Dominik Landerl, Dominik Krautgartner, Stefan Kramer (Internationales Fußball-Institut).

Peter Stöger als Referent zu Gast

Nach dem Blick in die Geschichte der Österreichischen Fußball-Bundesliga gab es zum Campus-Auftakt noch den Überblick über die nationalen und internationalen Sportstrukturen durch den Bundesliga-Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer. Das Wochenende war unter der Anleitung von Sportpsychologin Frauke Wilhelm dann ganz den Themenbereichen Teamentwicklung & Konfliktmanagement gewidmet.

Sonntagvormittag war Peter Stöger für einen ausführlichen Vortrag zu Gast, erzählte von seinen Erfahrungen und stand für die Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Verfügung.

"Gelingt uns seit mittlerweile 25 Jahren sehr gut"

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Wir freuen uns, dass der Bundesliga-Campus in eine neue Runde startet. Unser Anspruch ist, dass nicht nur am grünen Rasen, sondern auch im administrativen Bereich die besten Nachwuchstalente ihren Weg gehen und bestmöglich ausgebildet werden. Wenn man sieht, in wie vielen unterschiedlichen Bereichen heute Absolventinnen und Absolventen unserer Ausbildung in Entscheidungspositionen sind, dann gelingt uns das seit mittlerweile mehr als 25 Jahren sehr gut.“

Praxisnahe Vorbereitung auf Anforderungen des modernen Profifußballs

Campus-Lehrgangsleiter Mathias Slezak: „Wir sind mit einer sehr motivierten Gruppe und hochkarätigen Vortragenden aus der Praxis erfolgreich in den neuen Lehrgang des Bundesliga-Campus gestartet. Mit unserer Management-Ausbildung bereiten wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fundiert und praxisnah auf die Anforderungen des modernen Profifußballs vor und hoffen, dass sich der Campus wie schon in der Vergangenheit für viele als Karrieresprungbrett erweist.“

Die nächsten Module der Ausbildung behandeln die Themen „Sportrecht“ sowie „Kommunikation & Präsentation“ und finden im November statt.

Video-Eindrücke zum Auftakt des Bundesliga-Campus 2022/23 gibt’s hier.

Über den Bundesliga-Campus:

Seit 1996 bietet die Österreichische Fußball-Bundesliga ihre Sportmanagement-Ausbildung an. Unter dem Titel „Bundesliga-Campus“ wurde die Ausbildung im Jahr 2020 gemeinsam mit dem Internationalen Fußball-Institut neu aufgesetzt und mit eLearning-Möglichkeit und mehr Exkursionen an die Anforderungen der modernen Berufswelt und des dichtgedrängten Terminplans im Fußball angepasst.

In 14 Modulen und zwei Exkursionen erhalten die Teilnehmer eine fundierte und praxisnahe Ausbildung. Dabei werden betriebswirtschaftliche Themen ebenso behandelt wie persönlichkeitsbildende Aspekte. Gastvorträge von Klub- oder Verbandsmitarbeitern und Module wie „Spieltagsorganisation“ oder „Lizenzierung“ bieten einen Einblick in die Abläufe der Bundesliga und ihrer Klubs.

Mehr Infos zur Ausbildung: www.bundesliga-campus.at

Foto-Copyright GEPA pictures