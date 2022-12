Die Herbst-Tour in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/23 war für den SK BMD Vorwärts Steyr (wie in den 2 Spielzeiten zuvor) wieder eine "wilde Fahrt" über 16 Rd.! Erneut überwintert der am Ende Vorjahres-10. im Tabellenkeller, auf Rang 14. Für Vorwärts gilt es daher den "Rückspiegel" zu beachten. Der Vorletzte Young Violets sitzt den Rot-Weißen bei nur 1 Zähler Rückstand im Nacken. Und das, wenn auch (noch) abgeschlagene Schlusslicht KSV 1919 wird sich noch lange nicht aufgeben und bläst zur Aufholjagd im Frühjahr. Die rettete Steyr in der vergangenen Saison am Ende noch. Nachfolgend ein Rückblick über Vorwärts.

AUFRAFFEN! "Augen zu und durch" für Tolgay Günes & Vorwärts Steyr. Doch so wird es im Frühjahr nicht funktionieren, um auch im 5. Jahr in Folge den 2. Liga-Verbleib zu sichern. Da braucht es schon Durchblick, Disziplin und Durchaltevermögen beim derzeit Tabellen-Drittletzten.

Inkonstanz war Konstante bei Madlener-Elf im Herbst

Aktuell nach 16 Runden 15 Punkte, Rang 14 - im Vorjahr 10 Punkte = Platz 15, davor in der Saison 2020/21 Platz 14 mit 16 Zählern. Beim SK Vorwärts Steyr hält im Keller zu überwintern Konjunktur. Wie gerne erinnert sich der Kultklub zuvor an jene Spielzeit 2019/2020 zurück, als Vorwärts nach 16 Spieltagen Tabellendritter (25) hinter dem damaligen Herbstmeister SV Guntamatic Ried und Austria Klagenfurt, inzwischen beide in der ADMIRAL Bundesliga, war.

Doch für romantische Nostalgie bleibt keine Zeit, kreist für das kommende Frühjahr mal wieder das Abstiegsgespenst über Vorwärts. Zum Jahres-Auftakt gastieren auch noch ausgerechnet die Überflieger vom FC Blau-Weiß Linz in der Liwest Arena zum OÖ-Derby (Freitag, 24. Februar 2023, 20:30 Uhr), ehe es zwei Wochen später bereits im nächsten Heimspiel zu einem "6-Punkte-Match" gegen Schlusslicht KSV 1919 kommen könnte (Freitag, 10. März, 18:10 Uhr).

Da gilt es vor allem die "Hausaufgaben" zu machen. Stehen doch in den bisherigen 8 Heimspielen gerade mal 3 Siege zu Buche (bei 2 Remis + 3 Niederlagen). Immerhin, denn geradezu kärglich, ja kläglich ist die Auswärtsbilanz. Bis in den November hinein war die Elf von Chefcoach Daniel Madlener in der Auswärts-Tabelle Letzter und sieglos, ehe gerade noch in der finalen Pflicht-Partie des Jahres ein so sehr benötigter 2:0-Triumph im Ländle beim FC Dornbirn 1913 gelang.

Fehlstart mit Pokal-Pleite in Wels

Und damit sind wir im Herbst und beim Rückblick von Vorwärts angekommen. Die Saison fing schonmal mit einem Fehlstart an, unterlag der Vorjahres-2. Liga-10. doch im OÖ-Duell in der 1. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup am 17. Juli mit 0:1 beim Regionalligsten Hertha Wels, der obendrein ab der 32. Minute nach einem Ausschluss auch noch zu Zehnt spielte!

Zum 2. Liga-Auftakt sprang daheim gegen den SK Rapid Wien II zumindest ein 2:2 heraus, wobei die Steyrer zunächst 1:0 vorn lagen, ehe die Youngster des Bundesligisten aus Hütteldorf noch vor der Pause die Partie drehten, doch Alem Pasic mit dem Pausenpfiff den Ausgleich schaffte.

Eine "wilde Fahrt" war auch die 2. Partie gegen "junge Wilde", dem FC Liefering - Kooperationspartner von Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Diesmal verwandelte Vorwärts einen 0:1-Rückstand in eine Führung - sogar mit 3:1! Das bis zur 69. Minute Bestand hatte, ehe die Jungbullen die Schlagzahl erhöhten und im Schlussspurt noch einen 4:3-Sieg holten.

Die Madlener-Elf zog ihre Lehren daraus und drehte eine Woche später den "Spieß um", um gegen den FC Dornbirn 1913 nach frühem 0:1-Rückstand am Ende dank dem Doppelpack von Oguzhan Sivrikaya beim 2:1-Heimsieg den ersten Saison-Dreier zu bejubeln.

Doch das Wechselbad der Emotionen ging weiter. Eine Woche später stand ein 2:1 auf des Gegners Seite zugunsten von Vizemeister FAC versus Vorwärts. Den August rundeten dann gleich zwei 1:1-Resultate von Steyr gegen steirische Klubs ab: gegen GAK 1902 daheim und kontra KSV 1919 auswärts. Dann folgte ein Ausrufezeichen: 2:1-Heimsieg über Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira.

DURCHHALTEN! In seiner 2. Saison beim SK BMD Vorwärts Steyr: der 58-jährige Chefcoach Daniel Madlener. In 44 Pflichtpartien hat der Vorarlberger, der noch einen gültigen Vertrag bei Vorwärts bis kommenden Sommer besitzt, mit den Oberösterreichern einen Punkteschnitt von 1,2.

Un-Serie von 6 Spielen mit 5 Niederlagen + 1 Remis

Doch "wie gewonnen, so zerronnen"...nach dem Sieg gegen die Südstädter und der zwischenzeitlichen Platzierung auf Rang 10, folgte die Talfahrt mit einer Unserie. 6 Spiele mit 5 Niederlagen und 1 Remis. Das immerhin gegen den zu diesem Zeitpunkt (16. September) Tabellenführer SKU Amstetten. Doch die 5 "Leerausgänge" gegen die Young Violets (0:3 auswärts), den SV Horn (1:3), SKN St. Pölten (0:1) - jeweils daheim - und im OÖ-Derby mit 1:4 bei der - in dieser Saison-Phase - "Mannschaft der Stunde" vom FC Blau-Weiß Linz warfen die Steyrer bis auf den vorletzten Tabellenrang zurück.

Von der Unserie erholte man sich erst in Runde 13 am 21. Oktober mit dem 2:1-Heimsieg über den SV Lafnitz. Es folgten dann um die Oktober/November-Wende die beiden Rückschläge bei Aufsteiger First Vienna FC 1894 mit einer deutlichen 0:4-Klatsche auf der Hohen Warte, sowie eine 1:3-Heimpleite gegen einen weiteren Aufsteiger, dem SK Sturm Graz II.

EINSCHWÖREN! Mit Mentalität, Mannschaftsgeist und Moral gilt es einen Frühjahrs-Flow zu schaffen für das Kollektiv um Kapitän Alberto Prada & Co.!

Im letzten Spiel des Jahres und nach Rigger-Rückkehr der ersehnte erste Auswärtssieg der Saison

Im "Wahl-Monat" November (Rückkehr von Ex-Präsident Jörg Rigger) verließ Vorwärts das Fußball-Jahr zumindest dann doch noch mit einem Erfolgserlebnis: dem 2:0 beim FC Dornbirn 1913 dank dem späten Doppelschlag durch Pellegrini (83.) & Pasic (86.). Damit verbuchte man gegen die Vorarlberger das Punkte-Maximum von 6 Zählern im Herbst!

Und nach 5 Niederlagen und 2 Remis gelang in der Fremde im 8. Anlauf dann doch noch der ersehnte, erste Dreier. Womit dei Madlener-Elf vor der 3-monatigen Winterpause den vorletzten Rang an die Young Violets abgab und als Tabellen-14. überwintert. Der Klassenerhalt bleibt jedoch nachwievor gefährdert.

4 Spieler immer dabei - Pašić & Prada "Gelbsünder"

STATUS-QUO SK BMD Vorwärts Steyr: Platz 14, 16 Spiele; 4S, 4U, 8N; 20:32 Tore, 16 Punkte.

HEIM: 11. Platz, 8 Spiele; 3S, 2U, 3N; 11:13 Tore, 11 Punkte. AUSWÄRTS: 15. Platz, 8 Spiele, 1S, 2U, 5N; 9:19 Tore, 5 Punkte.

Auftaktprogramm 2023: FC Blau-Weiß Linz (H), SV Lafnitz (A), KSV 1919 (H), SV Horn (A), FAC (H), GAK 1902 (A), SKU Amstetten (H).

Eingesetzte Spieler: 24. Einsätze: Dombaxi, Filip, Günes, Sivrikaya (je 16), Ereš, Lageder, Prada, Sostarits (je 15), Marceta, Pašić, Pellegrini, Zdichynec (je 14), Ćirković (12), Bitsche, Bumberger, Ketan (je 9), Wiesinger (7), Džinič, Ezeala, Maric (je 3), Apollonio, Freitag, Hüttner, Lidjan (je 1).

Einwechslungen: Ketan (9), Ćirković (8), Sivrikaya (7), Marceta & Pellegrini (je 6), Filip & Zdichynec (je 5), Sostarits (4), Ezeala (3), Bitsche, Džinič, Maric, Wiesinger (je 2), Prada & Lidjan (je 1).

Tore: 20; Torschützen (11): Dombaxi & Pellegrini (je 4), Bumberger, Günes, Pašić, Sivrikaya (je 2), Filip & Prada (je 1) plus 2 Eigentore von Gegnern.

Rote Karten (2): Bumberger & Wiesinger. Gelb-Rote Karte (1): Pašić. Gelbe Karten (34): Pašić & Prada (je 7), Zdichynec (5), Dombaxi (3), Marceta & Sostarits (je 2), Bitsche, Ezeala, Filip, Günes, Hüttner, Maric, Sivrikaya, Wiesinger (je 1).

Sommer-Neuzugänge (13): Ablinger, Apollonio, Bitsche, Bumberger, Džinič, Ereš, Hüttner, Ketan, Malicsek, Marceta, Pellegrini, Sostarits, Wiesinger, Zdichynec.

Sommer-Abgänge (5): Alak, Martin, Šarčević, Turi, Turner.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL