Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "Cashpoint.com"-Spieler der Herbstsaison 2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Rekord verzeichnete. Österreichweit wurden in 6 Wochen erstmals über 2,5 (!) Mio. Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene, wie hier in der ADMIRAL 2. Liga. Wie in der ADMIRAL Bundesliga kommt auch eine Liga darunter der beliebteste Akteur von einem Linzer Klub.

Im Sommer 2021 kam Julian Gölles vom ADMIRAL Bundesligisten WSG Tirol zum FC Blau-Weiß Linz und absolvierte für die Königsblauen bisher 29 Pflichtpartien (2 Tore, 3 Assists). In diesem Herbst stand der 23-jährige Außenspieler (Jugendvereine: SV Vasoldsberg, SK Sturm Graz, FC Red Bull Salzburg) in der 2. Liga für die Linzer 13x im Kader, spielte 2x in der Startelf plus 10 Einwechslungen. Auch wenn der Defensivspieler damit nicht unbedingt zur 1er-Garnitur zählte, für die Fußball-Fans war der 3-malige, ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler mit dem Gardemaß von 1,90 Meter dennoch der Größte in der Beliebtheits-Skala. Auffallend auch: Unter den Top-4 befinden sich je zwei Spieler vom FC Blau-Weiß Linz und FC Flyeralarm Admira.

Julian Gölles (FC Blau-Weiß Linz)

Endergebnis:

1. Julian Gölles (FC Blau-Weiß Linz / 10165 Stimmen)

2. Marco Wagner (FC Admira Wacker / 8702 Stimmen)

3. Lukas Tursch (FC Blau-Weiß Linz / 7026 Stimmen)

4. Angelo Gattermayer (FC Admira Wacker / 4999 Stimmen)

5. Fabian Wohlmuth (SV Lafnitz / 2415 Stimmen)

6. Daniel Saurer (SK Sturm Graz II / 1321 Stimmen)

7. Benjamin Rosenberger (GAK 1902 / 1220 Stimmen)

8. Burak Yilmaz (SV Horn / 970 Stimmen)

9. Martin Gschiel (KSV 1919 / 644 Stimmen)

10. Tobias Hedl (SK Rapid II / 510 Stimmen)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at.