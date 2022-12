Der Floridsdorfer AC blickt auf ein historisches Jahr 2022 zurück. In der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2021/22 Vizemeister geworden, derzeit in der neuen Spielzeit auf Rang 5 überwinternd. Noch in Reichweite zum Führungsduo SKN St. Pölten & FC Blau-Weiß Linz. Auf beide Aufstiegs-Aspiranten trifft der FAC auf der Zielgeraden im Mai. Im Vorjahr hatten die Wiener zum gleichen Zeitpunkt als Dritter 4 Zähler mehr, um dann eine furiose Frühjahrsrunde zu spielen (mit 37 Zählern bestes Rückrundenteam!). Dazu scheint die Mörec-Elf auch diesmal fähig & bereit. Nachfolgend das Herbst-Fazit! Siehe auch Exklusiv-Interview mit Paolino Bertaccini.

Nach Fluktuation wieder Startschwierigkeiten - 3 Jokertore in Lafnitz

The same procedure every year...wie in den vergangenen beiden Spielzeiten startete der FAC, bei dem wieder mal im Sommer eine große Personal-Fluktuation stattfand (13 Zu- gegenüber 8 Abgängen!) auch diesmal schleppend und jeweils mit einem Remis (0:0 beim GAK 1902) und einer Niederlage (0:1 daheim gegen Aufsteiger FC First Vienna 1894, FAC-Platz) in die Saison, um erneut erst am 3. Spieltag den ersten Dreier zu verbuchen. Mit einem klaren Statement: 4:0 beim SV Lafnitz und dank einer furiosen Schlussviertelstunde mit gleich drei Jokertoren (Kröhn 75. + 94. sowie Schöfl, 79.).

Es folgte eine Woche später mit 2:1 gegen Vorwärts Steyr der erste Heimsieg. Dann zum Monatsende im August jedoch der zweite Dämpfer in dieser Saison. Gegen die zu diesem Zeitpunkt im Flow befindlichen NÖ-Klubs SV Horn und SKU Amstetten, gegen die es ein 1:1 (in Horn) und eine bittere 2:3-Niederlage (gegen die Mostviertler in der 94. Min.!) setzte.

Gibt seit 16. April 2021 als Cheftrainer die Richtung beim FAC vor: Mitja Mörec. Der 39-jährige Slowene holte in 60 Pflichtpartien mit den Wienern einen Punkteschnitt von 2,0 und führte die Blau-Weißen im Vorjahr zum Vizemeistertitel. Sein Vertrag ist bis kommenden Sommer datiert.

7 Spiele ohne Niederlage en suite im September & Oktober

Doch dann kam die niederlagenfreie Phase: 7 Wochen im September & Oktober mit 4 Siegen & 3 Remis. Der Integrationsprozeß der Neuzugänge war inzwischen vorran geschritten, die Mannschaft wirkte zunehmend kompakter, die Automatismen funktionierten stetig besser und durch die Erfolge wuchs auch das Selbstvertrauen an. Auch die Platzierung! Längst hatte sich die Elf des Trainer-Gespanns Mitja Mörec & Aleksandar Gitsov wieder unter den Top-5 der Tabelle etabliert.

Und wozu Routinier Bećirović und Co. leistungsmäßig fähig sind, bewiesen sie im ÖFB-Cup-Achtelfinale. Bereits in der Saison zuvor kam man ja im Wettbewerb bis ins Viertelfinale im Frühjahr und schied dort erst unglücklich gegen Bundesligist WAC nach Verlängerung auswärts aus. Auch diesmal waren die Blau-Weißen gegen einen Bundesligisten ebenbürtig und verloren in einer ebenso ausgeglichenen wie intensiven Pokal-Partie gegen den BL-Dritten LASK erst durch ein Last-Minute-Tor von Thomas Goiginger mit 1:2.

7 Siege - zwei weniger als zum gleichen Zeitraum des Vorjahres - bejubelten die Blau-Weißen in der Herbstsaison in der ADMIRAL 2. Liga. Legen Kapitän Bećirović & Co. im Frühjahr nochmal zu? In der abgelaufenen Saison 2021/2022 war der FAC die Nr. 1 in der Frühjahrs-Tabelle.

Auswärts unbesiegt - auf FAC-Platz mit 3 Niederlagen

In der Liga folgte zum Ende jener "englischen Woche" Mitte Oktober ein 1:1 bei Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira und statt "Goldenem Oktober" war in dieser Phase Punkte-Fastenzeit angesagt. Keine Herbst-Erntezeit, eher eine Durststrecke. Die nach zweimaligem 1:1 (KSV 1919 & FC Flyeralarm Admira) mit der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Dornbirn 1913 am 29. Oktober mit 0:3 ihren Tiefpunkt erlebte.

Die gesamt 3. Niederlage im Herbst war zugleich die höchste. Bezeichnend: alle drei auf dem heimischen FAC-Platz (im Vorjahr in der gesamten Saison nur 2 Heim-Niederlagen!). Auf des Gegners Platz blieben die Wiener dagegen einzig in der Liga unbesiegt. Im letzten Auswärtsspiel des Jahres hatte man sich allerdings beim Vorletzten Young Violets mit einem 0:0 zu begnügen.

Doch bevor die 3-monatige "XXL-Winterpause" kam, verabschiedete sich der FAC in diese noch mit einem Erfolgserlebnis. Dem 2:1-Heimsieg über Herbstmeister SV Horn, den der Vorjahres-Vizemeister damit zugleich vom Tabellenthron stürzte, um eigens auf 3 Punkte an den Langzeit-Spitzenreiter aus dem Waldviertel ran zu kommen. Der FAC hat sich damit in Lauerstellung für die Frühjahrs-Runde gebracht.

Eine Neuerung im 1904 gegründeten Traditionsklub gab es in diesem Sommer auch: die Spielgemeinschaft mit dem Floridsdorfer Frauenfußballverein USC Landhaus. Seit der Saison 2022/23 ist der FAC somit auch im Frauenfußball als SG FAC – USC Landhaus in der 2. Frauen-Bundesliga vertreten.

44 Gelbe Karten! 5 Spieler in allen 16 Partien dabei!

STATUS-QUO FAC: Platz 5, 16 Spiele; 7S, 6U, 3N; 23:16 Tore, 27 Punkte. VORJAHR: Platz 3, 16 Spiele, 9S, 4U, 3N, 25:11 Tore, 31 Punkte.

HEIM: 9. Platz, 8 Spiele; 4S, 1U, 3N; 13:12 Tore, 13 Punkte. AUSWÄRTS: 2. Platz, 8 Spiele, 3S, 5U, 0N; 10:4 Tore, 14 Punkte.

Auftaktprogramm 2023: SK Rapid Wien II (A), SK Sturm Graz II (H), SKU Amstetten (A), FC Flyeralarm Admira (H), SK Vorwärts Steyr (A), Young Violets (H)

Eingesetzte Spieler: 20. Einsätze: Bećirović, Bertaccini, Hernaus, Monsberger, Spari (je 16), Bubalović (15), Hubmann, Maier, Mankowski, Miljanić, Wallquist (je 14), Keles & Krasniqi (je 13), Kröhn (12), Flávio, Scherzadeh, Schöfl (je 10), Fink (6), Adewumi (4), Mercan (1).

Einwechslungen: Hernaus & Kröhn (je 9), Monsberger (8), Hubmann & Schöfl (je 7), Miljanić & Scherzadeh (je 6), Fink (4), Adewumi & Keles (je 3), Flávio & Krasniqi (je 2), Mercan & Wallquist (je 1).

Tore: 23; Torschützen (10): Miljanić (4), Bubalović, Krasniqi, Kröhn (je 3), Bertaccini & Mankowski (je 2), Flávio, Hernaus, Monsberger, Schöfl (je 1) plus 2 Eigentore von Gegnern.

Gelb-Rote Karten (2): Keles & Krasniqi. Gelbe Karten (44): Krasniqi (6), Bubalović, Hubmann, Maier (je 5), Bećirović & Bertaccini (je 4), Mankowski, Monsberger, Spari (je 3), Miljanić (2), Kröhn, Scherzadeh, Schöfl, Wallquist (je 1).

Sommer-Neuzugänge (13): Bertaccini, Fink, Gindl, Hernaus, Hubmann, Keles, Kröhn, Mankowski, Mercan, Miljanić, Scherzadeh, Schöfl, Wallquist.

Sommer-Abgänge (8): Kvakić, Mihajlovic, Oliveira, Petković, Puchegger, Rasner, Schmid, Ungar.

Fotocredit: Josef Parak und FAC