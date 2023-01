Am 9. September 2022 verpflichtete der ADMIRAL 2. Ligist SKU Amstetten hoffnungsvoll den Ex-Rapidler Philipp Schobesberger. Nach dessen 9 Einsätzen (2 Tore, 1 Assist) für die Mostviertler in Liga 2 gab der Tabellensiebte am späten Freitagabend überraschend bekannt, dass der Vertrag mit dem 29-jährigen Linzer nunmehr einvernehmlich aufgelöst wird. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Ligisten.

Gegen nach nicht mal einem halben Jahr wieder getrennte Wege: Amstetten mit Jochen Fallmann und Philipp Schobesberber.

164 Pflichtpartien für SK Rapid

Philipp Schobesberger (127 BL-Partien, 23 Tore, 36 Assists), der wiederholt in seiner Karriere vom Verletzungspech geplagt wurde, war vor seinem Engagement bei den Amstettenern bereits vereinslos, nachdem der Flügelstürmer beim SK Rapid im Sommer 2022 keinen neuen Vertrag erhielt.

Für die 1. Mannschaft der Hütteldorfer absolvierte der 29-Jährige, der auch ein ÖFB-A-Team-Länderspiel bestritt, in acht Jahren (2014 - 2022) gesamt 164 Pflicht-Partien (31 Tore, 64 Assists!).

Fotocredit: SKU Amstetten