Seit dem 3. Jänner läuft die Vorbereitung beim SK Rapid II wieder. Nach der erfolgreichen Titelverteidigung beim renommiertesten Hallenturnier Europas, dem 31. Mercedes-Benz Junior-Cup in Sindelfingen, startete die Kulovits-Elf am heutigen Samstag mit einem 1:0-Erfolg über SR Donaufeld mit dem ersten Vorbereitungsspiel für die Rückrunde. Gegen den Regionalligisten, der schon am Mittwoch mit 6:0 gegen die Bundesliga-Profis der Hütteldorfer verlor ging es vor allem darum, allen Kaderspielern die ersten Einsatzminuten im heurigen Jahr zu geben sowie die ersten Prinzipien der vergangenen Trainingswoche umzusetzen.

Erste Möglichkeit durch 16-Jährigen beim "Debütanten-Ball"

Der SK Rapid II fand gut ins Spiel und kam durch den 16-jährigen Jovan Zivkovic, der sein erstes Spiel unter Stefan Kulovits machte, zur ersten guten Möglichkeit. Der Offensivakteur ließ zwei Gegenspieler stehen und steckte durch auf Tobias Hedl, der am Torhüter scheiterte (10.).

Die jungen Hütteldorfer drückten weiter und ließen in Person von Furkan Dursun zwei Chancen zu Führung liegen. Beide Male zeichnete sich der Schlussmann der Gäste aus (15./16.). Donaufelds beste Möglichkeit in der 1. Hälfte parierte Benjamin Göschl nach einer guten halben Stunde (32.). Als die über 100 Zuschauer auf den Pausenpfiff warteten, erzielte Tobias Hedl nach einem Doppelpass auf engstem Raum mit Denis Bosnjak die verdiente 1:0-Führung für Rapid II (45.).

Cheftrainer Stefan Kulovits rotierte zur Pause und brachte elf neue Spieler aufs künstliche Grün im Trainingszentrum. Wieder erwischten die jungen Hütteldorfer den besseren Start. Eine Fallmann-Hereingabe mussten Wenzel Lindmoser und Lorenz Szaldits nur noch über die Linie drücken, beide waren sich nicht einig und verpassten so den sicher geglaubten zweiten Treffer (48.).

Da auch ein Treffer von Niklas Lang wegen Abseits aberkannt wurde (52.) und ein Flachschuss des ebenfalls erst 16-jährigen Lorenz Szladits auf der Linie geklärt wurde (57.), blieb Donaufeld bis in die Schlussphase im Spiel.

Der Regionalligist verbuchte kaum Torraumszenen, doch in der 85. Minute wäre der Ausgleich möglich gewesen. Torhüter Dennis Pichler reagierte glänzend und hielt den Kasten sauber, sodass Rapid II den ersten Test im neuen Jahr mit 1:0 für sich entscheiden konnte.

SK Rapid II : SR Donaufeld 1:0 (1:0)

Wien; Samstag, 14. Jänner 2023

Tor: 1:0 Hedl T. (45.)

SK Rapid II spielte in HZ 1 mit: Göschl - Hasanoski, Eggenfellner, Filipovic, Holzhacker - Duric, Vincze, Bosnjak - Hedl T., Dursun, Zivkovic.

SK Rapid II spielte in HZ 2 mit: Pichler - Fallmann, Tambwe-Kasengele, Gobara, Lindmoser - Demir F., Oda, Szladits - Mahmic, Lang, Schwarz.

Tobias #Hedl entschied mit seinem Treffer das erste Testspiel von Rapid II zu Gunsten von Grün-Weiß. Der Spielbericht vom 1:0 gegen Donaufeld: 👇



📃 https://t.co/TyMzjGHUMM#skrapidII #SCR2023 pic.twitter.com/pfXfduvfzJ — SK Rapid (@skrapid) January 14, 2023

Fotocredit: Josef Parak