Mit 5 Europa League Spielen, 89 in der ADMIRAL Bundesliga und 92 Spielen in der ADMIRAL 2. Liga bringt Sven Sprangler jede Menge Erfahrung im Mittelfeld mit an die Volksstraße. Der 27-Jährige wird die Nummer 20 beim SK Vorwärts Steyr tragen und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Ligisten.

Sven Sprangler kommt vom WAC

„Highlights in meiner Karriere gab es schon ein paar“, so Sven Sprangler. Im Sechzehntelfinale der Europa League 20/21 mit dem WAC gegen Tottenham aufzulaufen war definitiv eines. Mit Mattersburg feierte er in der Saison 14/15 den Meistertitel der 2. Liga. Mit Hartberg stieg er 17/18 in die erste Bundesliga auf.

Zuletzt war der Steirer beim WAC. Mit den Wolfbergern nahm er zweimal an der Europa League teil und kam selbst zu fünf internationalen Einsätzen. Nach Auslaufen seines vierjährigen Vertrags beim WAC vergangenen Sommer ist Sven Sprangler hoch motiviert und bereit anzugreifen.

„Ich bin sehr froh, dass ich bei der Vorwärts eine Chance bekomme. Mir gefällt die Philosophie. Das passt gut. Nun heißt es für uns nach oben in die Top Ten zu kommen“, ist Sven Sprangler motiviert.

"Ideal für taktische Ausrichtung unseres Spiels"

„Ich freu mich besonders, dass wir mit Sven unseren Wunschspieler für die Position im zentralen Mittelfeld nach dem bitteren Ausfall von Philipp Malicsek verpflichten konnten. Sven ist 27 Jahre, hat ordentlich Erfahrung aus der 1. und 2. Liga und ist ideal für die taktische Ausrichtung unseres Spiels. Neben seinen spielerischen Fähigkeiten, die uns weiterhelfen werden, zeichnet ihn auch seine Lauf- und Zweikampfstärke aus“, so Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter, zum Neuzugang.

„Besonderen Dank möchte ich hier intern an den Vorstand richten, der mir den Handlungsspielraum für die Nachbesetzung dieser zentralen Position ermöglicht hat und auch an den Spielervermittler, der die zielgerichteten Gespräche rasch vorangetrieben hat, sodass wir zeitnah und fristgerecht reagieren konnten.“

Foto: SK Vorwärts Steyr / Moser