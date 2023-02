Der First Vienna FC 1894 verlängert den Vertrag mit Torhüter Andreas Lukse vorzeitig um eine weitere Saison und sichert sich eine Option auf ein weiteres Jahr. Der 35-Jährige wird damit mindestens bis Sommer 2024 ein Blau-Gelber bleiben.

"Er hat uns in dieser Saison in einigen Spielen wichtige Punkte festgehalten"

Die Vienna und Andres Lukse verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit bis mindestens Sommer 2024. Damit steht der 1,87 Meter große Goalie auch nächste Saison zwischen den Pfosten der Döblinger.

Im Sommer 2021 kehrte Lukse zu Österreichs ältestem Fußballverein zurück. Nach Stationen beim 1. FC Nürnberg, dem SCR Altach, SV Kapfenberg, FC Lustenau und dem SK Rapid entschied sich der Torwart für eine neue Aufgabe und einen Wechsel zur Vienna. Bereits 2022 gelang dem Rückkehrer gemeinsam mit dem Verein der Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga und damit das große Ziel „Comeback im Profifußball“.

In seiner Karriere absolvierte Lukse insgesamt 95 Zweitliga-Spiele, davon 29 Spiele in Blau-Gelb und 89 Bundesliga-Spiele in Österreichs höchster Liga. Dazu kommen vier Spiele in der Europa League Qualifikation mit Altach. Im November 2016 bestritt der Wiener einen Einsatz für das österreichische Nationalteam im Test gegen die Slowakei.

Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Mit der Vertragsverlängerung von Andreas Lukse konnten wir eine wichtige Personalie bereits frühzeitig klären. Andi blickt als Spieler auf eine große Erfahrung, national aber auch international, zurück. Er hat uns in dieser Saison mit seiner Klasse und Erfahrung in einigen Spielen wichtige Punkte festgehalten. Umso mehr freut es uns, dass wir mit ihm für eine weitere Saison verlängern konnten.“

Tormann Andreas Lukse: „Ich bin sehr froh, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat. Ich fühle mich bei der Vienna sehr wohl, das ganze Umfeld passt einfach. Jetzt gilt es für uns weiterzuarbeiten, das Frühjahr erfolgreich zu bestreiten und nächste Saison die Leistungen bestätigen. Mein Traum ist es mit der Vienna in den nächsten Jahren den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.“

Foto: GEPA/Admiral