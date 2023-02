Dem FC Liefering, der als Tabellen-12. in der ADMIRAL 2. Liga überwintert, gelingt dank eines 3:0 Erfolgs über die LASK Amateure OÖ in einer von Umschaltsituationen und Zweikämpfen geprägten Test-Partie der erste Zu-null-Sieg in der laufenden Vorbereitung. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Gelungene Generalprobe vor Youth-League-Playoff gegen Young Boys Bern

Moussa Yeo eröffnete das Duell schon nach sieben Minuten, indem er ein Reischl-Zuspiel übernahm und Keeper Lawal aus 15 Metern bezwang. Gegen den Zweiten der Regionalliga Mitte überzeugten weiter die Lieferinger, Elias Havel staubte folgerichtig zum 2:0 ab (63.). Den Schlusspunkt setzte Dominik Lechner: Der Joker behielt im Eins-gegen-Eins die Ruhe und finalisierte aus 18 Metern (78.).

Damit gelingt Crescenti & Co. die Generalprobe für das anstehende Aufeinandertreffen mit den Young Boys Bern in der UEFA Youth League-Zwischenrunde am kommenden Dienstag.

"Sehr konzentrierter und engagierter Auftritt"

Chefcoach Fabio Ingolitsch: „Wir haben heute einen sehr konzentrierten und engagierten Auftritt unserer Mannschaft gesehen. Es gab sehr viele Umschaltmomente im Spiel, in denen wir das kurzzeitige Chaos besser ordnen hätten können, um uns noch mehr Konterchancen zu erspielen. Insgesamt war es ein guter letzter Test vor dem Play-off gegen Bern, auf das wir uns alle sehr freuen!“

FC Liefering vs. LASK Amateure OÖ 3:0 (1:0);

Torschützen: Yeo (7.), Havel (63.), Lechner (78.).

FC Liefering: Krumrey – Gevorgyan (75. Agyekum), Baidoo (75. Zikovic), Moswitzer (46. Gertig), Pejazic – Sahin (46. Diabate), Yeo (65. Sadeqi), Hofer, Reischl (65. Jano) – Crescenti (65. Berki), Havel (65. Lechner).

Der erste Zu-null-Erfolg in der laufenden Vorbereitung!https://t.co/veUfuKEjC3 — FC Liefering (@FCLiefering) February 2, 2023

Foto: FC Liefering via Getty