Nach 5 Jahren beim SK BMD Vorwärts Steyr läuft der Vertrag des sportlichen Leiters Jürgen Tröscher im Sommer aus. Tröscher wird den Verein verlassen. Die nächsten Wochen und Monate, die er noch beim ADMIRAL 2. Ligisten ist, werden genutzt, um eine reibungslose Übergabe an seinen Nachfolger Gerald Perzy zu ermöglichen. Perzy wird ab sofort als sportlicher Leiter bei den Oberösterreichern einsteigen und erhält einen Vertrag bis Sommer 2025.

Jürgen Tröschers Motto: "Ein Verein für alle"

In den letzten 5 Jahren hat Jürgen Tröscher (Foto) viel bewegt. Als Klubmanager hat er mit seinem strukturierten Denken und seinen Management-Fähigkeiten die Professionalisierung des Vereins vorangetrieben. Interne Abläufe und Strukturen wurden professionalisiert, organisatorische Abläufe und Prozesse einem Bundesligaverein entsprechend aufgebaut. Darüber hinaus entwickelte er ein modernes Leitbild und versuchte die Werte der Vorwärts nach innen wie nach außen zu repräsentieren. Legendär sind seine Excel-Listen, die ein Konvolut an Wissen behandeln und das Leben erleichtern, wenn man sie erstmal verstanden hat. Vieles davon wird bestehen bleiben, weiterverwendet und ausgebaut werden.

Bereits in seiner ersten Saison 2018 gelang der Aufstieg von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. 2019/20 hatte Tröscher als sportlicher Leiter eine Mannschaft zusammengestellt, die es auf den 7. Tabellenplatz in der 2. Liga schaffte. Vergangenen Winter haben die guten Transfers zu einer Frühjahrsaufholjagd geführt, die Vorwärts am Saisonende den 10. Platz und den Klassenerhalt brachten. Sieht man sich den aktuellen Kader an, den Jürgen Tröscher gemeinsam mit Günter Stöffelbauer und Cheftrainer Daniel Madlener zusammengestellt hat, ist die Zuversicht groß, dass auch heuer der Klassenerhalt gelingt.

Jürgen Tröscher hat während seiner Amtsperiode die Mannschaft konsequent verjüngt und auch den Anteil an heimischen Kickern beim SKV auf das höchste Niveau geführt. Dabei hatte er stets das Entwicklungspotential des Spielers und den Team-Fit für die Vorwärts im Blick, die er für die Weiterentwicklung des Kaders für zentral hielt.

„Ein Verein für alle“ war ihm immer wichtig. So hat er auch professionelle Strukturen abseits der Profi-Mannschaft etabliert und proaktiv an einer sportlich breiteren Aufstellung gearbeitet und ein großes Spektrum geschaffen. Neben den 2. Liga-Teams sind dies 11 Nachwuchsteams, Juniors, Damen, Senioren und das pro-mente Inklusionsteam.

"Im Sommer war schon klar, dass ich in meine letzte Saison der Vorwärts gehe"

Jürgen Tröscher: “Der Gedanke ist bereits seit längerem in mir gereift und im Sommer war es für mich schon sehr klar, dass ich in meine letzte Saison der Vorwärts gehen werde. In den Gesprächen mit dem neuen Vorstand sind wir dann rasch übereingekommen, dass es nicht mehr weitergehen wird. Ich möchte aber betonen, dass dies wirklich in gutem Einvernehmen erfolgte und die Zusammenarbeit nach wie vor effizient und zielgerichtet ist.

Wenn etwas zu Ende geht, blickt man immer gern zurück. Ich bin schon stolz darauf, dass wir in meiner Rolle als sportlicher Leiter, wenn wir – und davon darf man jedenfalls ausgehen – dieses Jahr auch die Klasse halten, in 4 Jahren 3x sportlich deutlich den Klassenerhalt geschafft haben und dies mit einem der kleinsten Budgets der Liga, sowie den bekannten Einschränkungen durch die gegebenen Infrastruktur.

Aber genau das hat den SKV auch ausgemacht: Das wir gemeinsam einfach mehr erreichen, als nur die Summe der Einzelteile. Diese Bereitschaft die extra Meile zu machen, war stets spürbar, bei den Spielern, den Trainern, den Funktionären und bei „meinem“ Präsi, Reinhard Schlager, dem ich extrem dankbar bin, dass er mir damals das Vertrauen geschenkt hat und mir den Rücken gestärkt hat, gerade in den schwierigen Zeiten.

Der Klub ist so professionell und breit aufgestellt, wie nie zuvor und ich bin froh, dass ich einen Beitrag dazu leisten durfte. Ich denke, die Nachfolgelösung für die sportliche Leitung ist sehr, sehr gut und ich werde aktiv mithelfen, dass wir eine reibungslose Übergabe schaffen. Persönlich möchte ich nun ein erfolgreiches Frühjahr mit den Jungs spielen, den Klassenerhalt schnellstmöglich fixieren und dann freue mich auf eine spannende neue Aufgabe.“

Die nächsten Wochen und Monate, die Jürgen Tröscher noch beim SK BMD Vorwärts Steyr ist, werden genutzt, um eine reibungslose Übergabe an seinen Nachfolger Gerald Perzy zu ermöglichen. Perzy wird ab sofort als sportlicher Leiter beim SK BMD Vorwärts Steyr einsteigen und erhält einen Vertrag bis Sommer 2025.

Ein bestens Bekannter im oberösterreichischen Profi-Fußball kehrt zurück: Gerald Perzy, hier mit SKV-Präsident Markus Knasmüller bei der Vertragsunterzeichnung.

Bestes Know-how und Netzwerk

Gerald Perzy ist kein Unbekannter beim SKV. In Regionalligazeiten war er von 2014-15 als Sportdirektor bereits bei der Vorwärts. Der 55-Jährige verfügt über ein breites Netzwerk und viel Erfahrung im Fußball – sei es als Spieler, Trainer, Co-Trainer, Teammanager, Clubmanager oder sportlicher Leiter. Seine aktive Karriere beendete er aufgrund einer schweren Verletzung mit nur 32 Jahren und stieg direkt ins Management beim FC Blau-Weiß Linz (erster Gegner im Frühjahr in der 2. Liga in Steyr; Freitag, 24.02., OÖ-Derby ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) ein.

Neben seiner jahrelangen praktischen Erfahrung hat er ein internationales Sportmanagement-Studium abgeschlossen. Gerald Perzy steht für Kontinuität und Loyalität. 15 Jahre (1997 bis 2013) war er beim FC Blau-Weiß Linz tätig; zuerst als Spieler und anschließend als Manager, sportlicher Leiter und Interims-Trainer und hatte großen Anteil vom Aufstieg aus der Landesliga bis in die Bundesliga. Zuletzt war Gerald Perzy bis März 2022 als sportlicher Leiter bei Hertha Wels tätig.

Sportdirektor Günter Stöffelbauer zum neuen sportlichen Leiter: “Ich schätze Gerald Perzy persönlich sehr, weil er ein profunder Kenner des oberösterreichischen Fußball ist”,

"Cooler Verein...einer der wenigen, die noch eine gute Fanbase haben"

Gerald Perzy: „Schon damals hat es mir bei der Vorwärts sehr getaugt. Vorwärts ist ein richtig cooler Verein. Einer der wenigen, die noch eine gute Fanbase haben. Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben. Gemeinsam mit Günter Stöffelbauer und Daniel Madlener haben wir viel sportliche Kompetenz. Ich bin mir sicher, dass wir den Verein mittelfristig dort hinbringen wo er hingehört."

Beim Mitgliederstammtisch am Mittwoch, 15. Februar ab 18:30 Uhr bei BMD wird Gerald Perzy offiziell vorgestellt und sein Amt als sportlicher Leiter antreten.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at