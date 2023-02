Eine Woche vor dem Frühjahrsstart in der ADMIRAL 2. Liga absolvierte der FC Liefering am Freitag noch ein Testspiel-Doppel. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage im Campus des FC Bayern München gegen die 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters - wir berichteten - folgte am Abend noch das Duell mit den Jungen Wikingern der SV Guntamatic Ried, dass die Schützlinge von Fabio Ingolitsch mit 1:0 gewannen. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE! Überschattet wurde der Sieg über den Tabellenfünften der Regionalliga Mitte durch die schwere Verletzung von Soumaila Diabate.

"Hoffen nach Horrorzusammenstoß, dass es Soumaila gut geht"

Zum Abschluss der intensiven Testspiel-Serie gewinnen die Lieferinger mit 1:0 gegen die Fohlen der SV Ried. Die in zwei Durchgängen à 30 Minuten abgehaltene Begegnung wurde jedoch von einem bösen Zusammenstoß beeinträchtigt.

Gegen den Regionalliga-Vertreter taten sich Kapitän Konstantin Gertig & Co. in der Red Bull Fußball Akademie nicht immer leicht. Rocco Zikovic erlöste den Tabellen-12. der 2. Liga schließlich: Ein Jano-Freistoß flutschte zum Innenverteidiger durch, der den Abpraller übernahm und einschob (55.). Zu diesem Zeitpunkt befand sich Soumaila Diabate mit Verdacht auf Gehirnerschütterung bereits auf dem Weg ins Krankenhaus, nachdem der 18-jährige Mittelfeldspieler aus Mali äußerst unglücklich mit seinem Gegenspieler zusammengerasselt war. FC Liefering-Coach Fabio Ingolitsch (Foto): „Das war ein hart erkämpfter Arbeitssieg. Wir haben es leider nicht geschafft, das Spiel so zu kontrollieren und zu lenken, wie wir uns das gewünscht hätten. Trotzdem war es gut, dass hier nochmals viele Jungs zu wichtigen Spielminuten gekommen sind. Nach dem Horror-Zusammenstoß hoffen wir nun jedoch erst einmal alle, dass es Soumaila gut geht – wir wünschen ihm gute Besserung!“ FC Liefering vs. Junge Wikinger Ried 1:0 (0:0); Torschütze: Zikovic (55.) STARTELF FC Liefering: Toth – Pejazic, Zikovic, Gertig, Leitner – Diabate, Bijelic, Sadeqi, Jano – Berki, Crescenti. Wir wünschen Soumaila eine schnelle Genesung! 🍀https://t.co/mHISZVTT2C — FC Liefering (@FCLiefering) February 17, 2023