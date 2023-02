Man kann sagen, die Generalprobe ist aus Sicht der Linzer geglückt. Im letzten Testspiel der laufenden Vorbereitung auf die Frühjahrsmeisterschaft konnten die Blau-Weißen am Freitagnachmittag Ligakonkurrent Vienna, auswärts auf der Hohen Warte, mit 2:1 besiegen.

In einer von beiden Seiten sehr engagiert geführten Partie gingen die Gastgeber nach einer Standardsituation bereits in der sechsten Minute früh durch Abazovic in Führung. Doch die Linzer hatten sich durch dieses Gegentor überhaupt nicht aus der Fassung bringen lassen, weiter mutig nach vorne gespielt und sich nach rund einer halben Stunde belohnt. Kapitän Michael Brandner war nach einer gelungenen Kombination mit dem 1:1 Ausgleich zur Stelle.

Noch vor der Pause brachte Goalgetter Matthias Seidl den Titelanwärter mit 2:1 in Führung und die Partie war damit gedreht.

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich die Elf von Trainer Gerald Scheiblehner sehr engagiert und tonangebend. „Mit ein wenig mehr Glück und letzter Konsequenz im Abschluss hätte der Sieg heute auch durchaus höher ausfallen können“, zeigten sich sowohl Gerald Scheiblehner, als auch Sportdirektor Tino Wawra nach dem Spiel durchwegs zufrieden.

Auf eine Trainingseinheit am heutigen Samstag folgt ein freier Sonntag, ehe dann ab Montag mit einer Doppeleinheit die Vorbereitung auf den Ligastart gegen den SK Vorwärts Steyr am kommenden Freitag beginnt.

