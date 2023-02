Der FC Liefering will die Herbst-Saison der ADMIRAL 2. Liga vergessen machen, als die Schützlinge von Coach Fabio Ingolitsch nur Rang 14 schafften. Im Frühjahr wollen die Jungbullen angreifen. In der Youth League ließen sie im Februar bereits aufhorchen, stiegen nach dem Spektakel im Playoff gegen Young Boys Bern ins Achtelfinale auf, wo nun die U-19 vom ruhmreichen Real Madrid wartet. Zuvor geht es im Liga-Alltag am kommenden Freitag zu Aufsteiger First Vienna FC 1894 auf die Hohe Warte (18:10 Uhr Ligaportal-LIVETICKER). Ohne Neuzugang Soumaila Diabate, der sich im letzten Testspiel schwer verletzte - wir berichteten.

Werden am Freitag sicher auch für Soumaila Diabate spielen: Die Jungbullen, die im Hinspiel dank dem späten Ausgleichstor von Karim Konaté noch ein 1:1 gegen die Vienna retteten.

Keine OP, da gerade Brüche im Gesicht

Im Rahmen ihres Testspiel-Doppels am vergangenen Freitag traf das Ingolitsch-Team zunächst im FC Bayern-Campus auf die 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters und unterlag 1:2, ehe am Abend der 1:0-Sieg gegen den Tabellenfünften der Regionalliga Mitte, die Jungen Wikinger der SV Ried, folgte. Der überschattet wurde von der schweren Verletzung von Soumaila Diabate, der sich gegen die Innviertler mehrere Brüche im Gesicht zuzog.

Nach einer Umschaltsituation sprang der Ball auf Kopfhöhe, gingen der 18-jährige Malier und sein Gegenspieler beide mit Höchsttempo in den Zweikampf und krachten heftig zusammen. Der 1,68m große, defensive Mittelfeldspieler mit der Nr. 10 der Lieferinger lag danach bewusstlos am Boden, wurde zunächst mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert.

Tags darauf folgte die Diagnose: Fraktur des Nasenbeins, des rechten und linken Oberkiefers und der Augenhöhlen. Glück im Unglück: Da alles gerade Brüche sind, muss der Winter-Neuzugang der Jungbullen nicht operiert werden. Wie lange das Talent ausfällt, bleibt offen?

"Froh, dass es Soumalia den Umständen entsprechend gut geht"

Diabate, der erst vor wenigen Wochen aus seiner afrikanischen Heimat in die Mozartstadt kam, wird bei seiner Rückkehr dem Vernehmen nach definitiv für längere Zeit mit Maske spielen.

Coach Fabio Ingolitsch: "Wir sind froh, dass es Soumalia den Umständen entsprechend gut geht. Wir werden ihn nun alle bei seiner Genesung unterstützen."

