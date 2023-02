FC Blau-Weiß Linz Sportchef Tino Wawra vor dem Frühjahrsstart

Auf den FC Blau-Weiß Linz wartet die vielleicht wichtigste Frühjahrsmeisterschaft der Vereinsgeschichte, peilen die Linzer doch den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga an. Der Stadionneubau schreitet mit großen Schritten voran und liegt soweit bekannt auch im Zeitplan – es wäre also alles angerichtet, um sich pünktlich zu Beginn der neuen Saison, den Traum vom Bundesliga-Fußball bzw. die Rückkehr in Österreichs Fußball-Belletage im neuen Schmuckkästchen an der Donau verwirklichen zu können. Ligaportal sprach im Vorfeld mit Tino Wawra, Sportdirektor beim aktuell Tabellenzweiten der ADMIRAL 2. Liga.

Blickt zuversichtlich in die Frühjahrssaison: FC Blau Weiß Linz-Sportdirektor Tino Wawra.

Zum Frühjahrsstart gleich zum brisanten OÖ-Duell zu Vorwärts Steyr

Am kommenden Freitag wartet auf die Blau-Weißen gleich das OÖ-Duell gegen den SK Vorwärts Steyr (LIVE ab 20:30 Uhr im LIGAPORTAL-LIVETICKER) und die Elf von Daniel Madlener wird bis in die Haarspitzen motiviert in das Spiel gehen.

Wir haben uns mit dem Sportdirektor der Linzer, Tino Wawra, vor dem Auftakt in die Frühjahrsmeisterschaft unterhalten und ein paar interessante Informationen erhalten:

Tino Wawra über das Ergebnis der Vorbereitung:

„Wir blicken auf eine sehr gelungene Vorbereitung zurück, welche fast schon ein wenig zu positiv verlaufen ist. Einzig im Spiel gegen Stripfing, wo wir mit schweren Beinen zu kämpfen hatten, sind wir ein wenig abgefallen und haben aber auch daraus viele Lehren gezogen.

Wir hatten in der Türkei grandiose Bedingungen und blicken auch auf ein perfektes Trainingslager zurück, was uns auch als Mannschaft richtig nach vorne gebracht hat. Positiv ist weiters, dass wir de facto keine verletzten Spieler im Kader haben und mit einer kompletten Mannschaft in die Rückrunde gehen können.

Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass der ein oder andere im ersten Spiel nicht dabei sein wird.“

...über Ausblick & Zielsetzung:

„Wir wollen jetzt die positiven Emotionen der letzten Wochen ins Derby gegen Steyr mitnehmen. Steyr tritt aktuell sehr selbstbewusst auf, will unter die TOP 10 kommen und muss, wenn man sich die Ausgangslage ansieht, das Spiel gegen uns dann auch gewinnen.

Für uns gilt, dass wir uns keinen Fehlstart wie im Sommer erlauben dürfen. Wir müssen gleich von Anfang an voll da sein und liefern – der Start wird für uns extrem wichtig sein. Wir fühlen uns allesamt sehr gut gerüstet und freuen uns auf den Anpfiff am Freitag.

Unser ganz großes Ziel ist der Aufstieg und dem werden wir jetzt alles unterordnen – da wollen wir auch gar nicht mehr um den heißen Brei herumreden.“

...über den Kader und potenzielle Veränderungen:

„Bei Fally Mayulu ist die Situation klar, er wird uns zu Saisonende Richtung Hütteldorf verlassen. Auch bei Matthias Seidl stehen die Zeichen im Sommer auf Abschied. Generell liegt viel Arbeit vor uns.

Im April gäbe es einige Optionen zu ziehen – wir werden da in den nächsten Wochen schauen, wo die Richtung hingeht und dann die jeweiligen Entscheidungen treffen.“

...über seine eigene Vertragssituation:

„Wie auch bei Cheftrainer Gerald Scheiblehner läuft mein Vertrag bekanntermaßen zum Saisonende aus. Aber ich möchte ganz klar sagen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht um mich geht – meine Person ist da jetzt unwichtig!

Wichtig ist einzig und allein die Tatsache, dass wir gut in die Rückrunde starten.“

Die Rück-V Sendung vom 16. Februar mit unserem neuen Geschäftsführer @ChPeschek ist jetzt in der @dorftv Mediathek verfügbar 🎥https://t.co/YA83WGdD6k — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) February 19, 2023