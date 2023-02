Nach einer intensiven und langen Wintervorbereitung mit 6 Testspielen (1S, 2U, 3N) - siehe auch Winter-TESTSPIELE - sind die Kicker des SK BMD Vorwärts Steyr, die in der ADMIRAL 2. Liga als Tabellen-14. überwinterten, für die verbleibenden 14 Runden im Frühjahr gut gerüstet. Um den sicheren Klassenerhalt zu schaffen, haben die Rot-Weißen als derzeit Drittletzter noch einen Platz gutzumachen. Das dies gelingen wird, steht für Trainer Daniel Madlener außer Frage. „Die Mannschaft hat in den letzten Wochen toll gearbeitet, wir sind verdammt gut unterwegs.“ Klare Kampfansage an den ersten Gegner: FC Blau-Weiß Linz.

Vorwärts Steyr ist bereit! Noch schnell ein Blick auf´s Handy, ob die Ligaportal-App auch aktualisiert ist...und dann geht´s gleich mit einer großen Herausforderung für die Rot-Weißen los: Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz, der das Hinspiel im Herbst souverän mit 4:1 gewann, kommt ab die Volksstraße. Doch Vorwärts-Coach Daniel Madlener (2. v. li.) gibt sich kämpferisch und zuversichtlich. Auch im Bild: Co-Trainer Markus Eitl & Sportdirektor Juergen Troescher.

"Es wird für alle ein Erlebnis werden!"

Zum Start ins Frühjahr kommt Aufstiegsaspirant FC Blau-Weiß Linz am Freitag in die Liwest Arena nach Steyr, Ankick ist um 20.30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). „Wir werden mit Kopf, Körper und Herz auftreten“, verspricht Madlener. Von den Zuschauerrängen erhoffen sich die Rot-Weißen kräftige Unterstützung. „Wir werden einen intensiven und attraktiven Fußball bieten. Es wird für alle ein Erlebnis werden“, so der SKV-Coach.

Alle Vorwärts-Mitglieder erhalten für das Spiel gegen BW Linz zu ihrer Eintrittskarte (Sitz- oder Stehplatz) ein kostenloses Ticket dazu. Mitglieder mit Dauerkarte können sich bei der Kassa ebenfalls eine Gratis-Tageskarte abholen (Mitgliedskarte bzw. Dauerkarte sind vorzuweisen).

Klares Nein zu Gewalt und Extremismus

Aufgrund der Vorfälle beim letzten Auswärtsderby in Linz gibt Vorwärts Steyr bekannt, dass bezugnehmend auf Punkt 11 der Hausordnung Personen und Gruppierungen wie Dynamo Budweis Fans der Zutritt zum Stadion verweigert wird.

Hausordnung Punkt 11, wortlaut: „Diskriminierende, rassistische sowie links- bzw. rechtsextreme Verhaltensweisen sind verboten. Personen, die insbesondere auf Grund ihrer Kleidung, ihres äußeren Erscheinungsbildes, mitgeführten Propagandamaterials (Transparente, Plakate etc) bzw. eindeutiger Gestiken, Aufrufe und Äußerungen den Eindruck erwecken, eine fremdenfeindliche, rassistische, homophobe, gewaltverherrlichende, links- oder rechtsextreme oder sonst die Menschenwürde verletzende Lebensanschauung vertreten, können am Eintritt gehindert bzw. ohne Rückerstattung des Eintrittsgeldes der Sportstätte verwiesen werden.“

In 15 Duellen mit Blau-Weiß Linz nur 1 Vorwärts Steyr-Sieg

ADMIRAL 2. Liga, 17. Spieltag:

SK BMD Vorwärts Steyr – FC Blau-Weiß Linz

Freitag, 24. Februar 2023, 20.30 Uhr, Liwest Arena (Volksstraße, 4400 Steyr)

Der Lokalrivale aus der OÖ-Landeshauptstadt ist ein absoluter Angstgegner der Rot-Weißen. In 15 Duellen gab es erst einen Vorwärts-Sieg (8:36 Tore).

Bilanz gegen BW Linz:

Gesamt: 1-3-11 | 8:36 Tore; Heim: 0-2-5 | 5:16 Tore; Ausw. 1-1-6 | 3:20 Tore

Jüngste Duelle

2. Liga 2022/2023

15.10.2022 BW Linz – Vorwärts 4:1 (1:0)

1.000 Zuschauer; Tore: Mensah (11.), Mayulu (54., 59.), Ronivaldo (84./Elfmeter); Pellegrini (91.)

2. Liga 2021/2022

21.02.2022 BW Linz – Vorwärts 1:1 (0:0)

850 Zuschauer; Tore: Kostic (64.); Günes (87.)

01.08.2021 Vorwärts – BW Linz 0:4 (0:2)

1.900 Zuschauer; Tore: Pasic (39./Eigentor), Strauss (41.), Maranda (47.), Surdanovic (57.)

2. Liga 2020/2021

17.04.2021 BW Linz – Vorwärts 5:0 (3:0)

keine Zuschauer; Tore: Pomer (12.), Dobras (16.), Strauss (20.), Schubert (63./Elfmeter), Kostic (66.)

08.11.2020 Vorwärts – BW Linz 1:1 (0:1)

keine Zuschauer; Tore: Halbartschlager (58.); Gemicibasi (9.)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at