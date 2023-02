Der FC Liefering will ein anderes Gesicht zeigen wie wiederholt im Herbst, als die Jungbullen am Ende mit Rang 12 doch unter ihren Möglichkeiten blieben. Siehe auch HERBST-Fazit FC Liefering. Doch die Youth League-Erfolge dürften ermutigend und motivierend zugleich sein. Die Schützlinge von Chefcoach Fabio Ingolitsch scheinen jedenfalls voller Tatendrang in die Frühjahrssaison zu gehen und zum Start auf die Hohe Warte beim starken Aufsteiger First Vienna FC 1894 (Freitag, 18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) der in den ersten 16 Runden für Furore sorgte. Siehe auch HERBST-Fazit FC Liefering.

"Wir sind auch als Gruppe enger zusammengewachsen" Nach der langen Winterpause geht’s für den FC Liefering am Freitagabend endlich wieder um Punkte. Zum Frühjahrsauftakt – zugleich der 17. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga – gastieren die Salzburger am Freitag um 18:10 Uhr beim First Vienna FC. Für den Start ins neue Pflichtspieljahr gilt es, die guten Leistungen aus den Testspielen zu bestätigen, um sich in der Tabelle vom 12. Rang wieder nach vorne zu arbeiten! Die derzeit sechstplatzierte Vienna legte nach ihrem Aufstieg im Sommer direkt einen starken Start hin und ließ erst kurz vor der Winterpause etwas nach. In der Hinrunde lieferte sich der FC Liefering bereits einen harten Kampf mit der Elf von Alexander Zellhofer. Die frühe Führung der Gäste glich damals Karim Konaté in der 80. Minute aus und sorgte damit für die Punkteteilung. Trio fällt verletzungsbedingt aus Chefcoach Fabio Ingolitsch: „Insgesamt war es eine sehr positive Vorbereitung. Wir haben inhaltlich intensiv an unseren Themen arbeiten können und sind auch als Gruppe enger zusammengewachsen. Das wollen wir nun im Frühjahr auf den Platz bringen. Wir freuen uns auf den Ligaauftakt bei der Vienna und gehen mit vollem Fokus auf uns ins Spiel!“ Bei dem den Jungbullen folgende Akteure fehlen werden: Benjamin Atiabou, Soumaila Diabate und Daniel Klicnik fehlen verletzungsbedingt. Fotocredit: GEPA-ADMIRAL