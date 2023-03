Der SV Horn, der bekanntlich keinen Lizenzantrag für die Saison 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga gestellt hat und somit auf einen Aufstieg aus der ADMIRAL 2. Liga verzichtet, wird die länderspielbedingte Liga-Pause für ein internationales Testspiel nutzen.

SK Sigma Olmütz zu Gast in Sparkasse Horn Arena

Gegner in der Sparkasse Horn Arena wird der tschechische 1. Ligist SK Sigma Olmütz (aktuell Tabellensechster der Fortuna Liga) sein. Ankick am Donnerstag, den 23. März 2023, ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Hinrunden-Meister, der am Freitagabend in einem spektakulären Spiel beim formstarken FC Liefering unglücklich mit 1:3 unterlegen war - siehe Spielbericht - und nach 19 Runden auf Rang 3 zurückfiel, zählt nicht zu den fünf Klubs (SKN St. Pölten, FC Blau-Weiß Linz, GAK 1902, FAC und FC Flyeralarm Admira), die einen Aufstieg in Österreichs Fußball-Belletage anstreben.

Fotocredit: SV Horn