Kaum ist die gesamte Mannschaft nach der länderspielbedingen Pause in der ADMIRAL 2. Liga wieder beisammen, geht es für den FC Liefering weiter mit Rd. 21. Für Coach Fabio Ingolitsch gilt es, seine Jungbullen binnen kürzester Zeit auf die nächste Begegnung einzuschwören. Hatten die Salzburger es zuletzt mit Teams aus der 2. Liga-Spitzengruppe zu tun, empfängt der Tabellenzehnte mit dem Kapfenberger SV 1919 nun den Vorletzten. Samstag, 1. April 2023, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, 14:30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER. Und Gäste-Coach Abdulah Ibrakovic rechnet sich durchaus was aus.

Der Eindruck täuscht...beim Hinspiel am 5. November 2022 waren nicht Kapitän Lukas Wallner und der FC Liefering obenauf, sondern die Kapfenberger Falken, die nach zweimaligem Rückstand am Ende dank viel Moral & Mentalität die Jungullen noch mit 3:2 niederrangen.

"Intensität in Zweikämpfen und Attackieren gegnerischer Box im Fokus"

Im Duell mit den Steirern ist allerdings Vorsicht das Gebot der Stunde, immerhin konnte der KSV zwei der letzten vier Pflichtspiele gewinnen und gab nach "Langzeit-Besitz" in Runde 20 die Rote Laterne an die Young Violets Austria Wien ab. Im Herbst musste der FC Liefering zudem eine knappe und vor allem ärgerliche 2:3-Niederlage im Franz-Fekete-Stadion hinnehmen. Der sensationelle Erfolgslauf der Jungbullen zum Frühjahrsauftakt fand zuletzt zwar sein Ende, die 0:2-Niederlage bei Tabellenführer St. Pölten soll den Lieferinger Aufschwung aber nicht weiter einbremsen.

FC Liefering-Cheftrainer Fabio Ingolitsch: „Der Großteil der Mannschaft ist in der Länderspielpause mit ihren Nationalteams unterwegs gewesen. Für uns heißt es jetzt, nach dem gemeinsamen Abschlusstraining wieder eng zusammenzurücken und mit unserer Spielidee ins Match zu gehen. Es warten noch 10 Spiele auf uns, das ist ein Drittel der Meisterschaft. Diese Zeit wollen wir intensiv für uns nutzen, die nächsten Reize und Entwicklungsschritte setzen. Gegen Kapfenberg stehen dabei die Intensität in den Zweikämpfen und das Attackieren der gegnerischen Box im Fokus.“

Personelle Situation der Lieferinger: Benjamin Atiabou, Oumar Diakite, Daniel Klicnik und Marcel Moswitzer fallen aus.

"Werden versuchen, Ausfälle über Kollektiv zu kompensieren"

Während der Tabellen-10. aus Liefering einen einstelligen Tabellenplatz anpeilt, steht für den Tabellenvorletzten die nächste schwere Etappe bei der “Mission Klassenerhalt“ bevor! Die Falken wollen am Samstagnachmittag da weitermachen, wo sie vor der länderspielbedingten 2. Liga-Pause aufgehört haben und die zuletzt gezeigten Leistungen bzw. den Aufwärtstrend erneut bestätigen! Die bisherige Frühjahrs-Bilanz kann sich mit 7 Punkten aus 4 Spielen sehen lassen und gibt den Steirern Selbstvertrauen und Rückenwind!

KSV-Cheftrainer Mag. Abdulah Ibrakovic plagen allerdings einige Personalsorgen, sodass zwangsweise Umstellungen vorzunehmen sind: „Mit Lukas Walchhütter und Niklas Szerencsi fehlen zwei wichtige Spieler gelbgesperrt. Zudem haben wir neben unseren vielen Langzeitverletzten auch einige Angeschlagene zu verzeichnen. Das wird nicht einfach, aber wir werden versuchen, die Ausfälle über unser Kollektiv zu kompensieren! Wir wollen wieder mit unserem Zusammenhalt, mit unserem Teamspirit punkten! Unser Herz, unsere Moral, unsere Leidenschaft hat uns bisher ausgezeichnet und das soll auch diesmal wieder so sein."

Der 52-jährige Bosnier weiter: „Jedes Spiel ist eine neue riesige Herausforderung, eine neue schwere Aufgabe, die wir meistern müssen! Und am Samstag geht es für uns wieder um sehr viel und dementsprechend fokussiert und entschlossen müssen wir wieder von Beginn an auftreten. Wir haben in der Länderspielpause intensiv gearbeitet, haben uns in dieser Woche akribisch auf den Gegner eingestellt. Die Jungs sind voll motiviert und gut drauf! Jetzt geht es wieder darum, dass wir das ins Spiel mitnehmen, die PS auf den Platz bekommen und unsere zuletzt gezeigte Leistung erneut bestätigen und uns für unsere harte Arbeit wieder mit Punkten belohnen!“

