Defensivhoffnung Sebastian Jost ist ab kommender Saison Teil der GAK-Profimannschaft. Jost, der seit 2016 bei den GAK Juniors spielt und dort umfassend ausgebildet wurde, hat sich nun für drei Jahre an den Klub gebunden.

In der aktuellen Saison hat der 2006 geborene Jost bei den GAK Amateuren in der Unterliga Mitte herausragende Leistungen gezeigt. Seine technischen Fähigkeiten, sein taktisches Verständnis und sein starker Einsatz auf dem Feld haben den Innenverteidiger zu einem unverzichtbaren Mitglied des Teams gemacht.



GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg lobte Jost für seine Leistung: "Sebastian hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung durchgemacht. Wir sehen großes Potenzial in ihm." und erklärt weiter "Wir freuen uns sehr, Sebastian in den kommenden Jahren dabei zu begleiten, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wir glauben, dass er bereit ist, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen."