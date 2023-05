Mit Dominic Vincze konnte ein Nachwuchsspieler erst vergangene Woche an den SK Rapid II gebunden werden, nun vermelden die Hütteldorfer die Klärung einer weiteren Personalie für die kommende Saison: Innenverteidiger Fabian Eggenfellner prolongiert seinen auslaufenden Vertrag beim derzeit Tabellenvorletzten der ADMIRAL 2. Liga. Der SK Rapid II bangt derzeit um den Klassenerhalt, braucht in der 30. und letzten Runde am kommenden Sonntag beim bereits als Tabellendritten feststehenden SKN St. Pölten (14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) unbedingt einen Sieg.

12 Mal Kapitän beim SK Rapid II

Im Sommer 2019 wechselte der Fabian Eggenfellner vom SV Horn, wo der mittlerweile 22-jährige Innenverteidiger schon in jungen Jahren Zweitligaerfahrung sammelte, zum SK Rapid. In der 2. Mannschaft des Bundesligisten aus Hütteldorf hat sich der gebürtige Niederösterreicher mittlerweile als Führungsspieler etabliert. Im Laufe der Saison führte Fabian Eggenfellner den SK Rapid II insgesamt 12 Mal als Kapitän aufs Feld, 25 Partien absolvierte der Defensivspieler in der aktuellen Spielzeit für die Jung-Rapidler.

Dabei gelang ihm beim 1:1 in Gleisdorf gegen Sturm II sein bislang einziger Saisontreffer. Mit insgesamt 90 Zweitligaspielen in den Beinen soll Eggenfellner als „Routinier“ auch in der kommenden Saison eine junge Rapid II-Mannschaft führen.

„Zuverlässiger und zweikampfstarker Innenverteidiger"

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann: „Fabian Eggenfellner ist ein zuverlässiger und zweikampfstarker Innenverteidiger, der sich in den 4 Jahren bei uns nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Platzes richtig gut weiterentwickelt hat. Wir erhoffen und erwarten uns von Eggi, dass er auch im kommenden Jahr eine wichtige Stütze in einem jungen Rapid II-Team sein wird.“

Fabian Eggenfellner: „Von Beginn an habe ich mich bei Rapid wohl- und wertgeschätzt gefühlt, daher habe ich mich entschieden, auch im kommenden Jahr hier zu bleiben. Ich will weiter hart an mir arbeiten und meine Weiterentwicklung auch in der nächsten Spielzeit weiter vorantreiben. Außerdem sehe ich mich als erfahrener Spieler, der in einer wichtigen Rolle in einem jungen Team Verantwortung übernehmen soll. Genau das will und werde ich in der kommenden Saison machen."

Fotocredit: SK Rapid