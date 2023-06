Tino Wawra verlässt nach 4 Jahren als Sportdirektor den FC Blau-Weiß Linz und wird neuer Sportdirektor beim SKN St. Pölten. Nach dem Meistertitel am Sonntag, den 4. Juni 2023, übergibt der 43-Jährige heute offiziell sein Amt an Christoph Schösswendter. Tino Wawra, der auch als Spieler ein "Gesicht der Blau-Weißen" war, hatte maßgeblichen Anteil an der sportlichen Weiterentwicklung des Klubs und hat in den 4 Jahren als Sportdirektor 2 Mal den Meistertitel geholt.

"Auch herausfordernde Situationen in der aktuellen Saison konnten wir gemeinsam meistern"

Christoph Peschek, Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Linz: „Im Namen des FC Blau-Weiß Linz möchte ich mich sehr herzlich für die sehr gute Arbeit in den letzten vier Jahren als Sportdirektor bei Tino Wawra bedanken. Er hat maßgeblich zu den beiden Meistertiteln und zum aktuellen Aufstieg der Kampfmannschaft beigetragen. Auch herausfordernde Situationen in der aktuellen Saison konnten wir gemeinsam meistern, dabei stets professionell und vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Nicht zuletzt die geordnete Übergabe an Christoph Schößwendter sowie die konstruktiven Inputs von Tino zeigen, dass die gemeinsame Entscheidung, den Weg bis zum Ende der Saison fortzuführen, richtig war. Auch ganz persönlich möchte ich mich noch bei Tino Wawra für die Zusammenarbeit bedanken, die beiderseits von fachlicher wie menschlicher Wertschätzung und Respekt geprägt war. Im beidseitigen Einvernehmen haben wir uns darauf verständigt, dass seine offizielle Verabschiedung dann im neuen Hofmann Personal Stadion raschest möglich stattfinden wird. Abschließend wünsche ich Tino privat, wie beruflich alles erdenklich Gute!“

"Unsere Mission hat mit unfassbarem, verdientem Aufstieg ihr Happy End gefunden"

Tino Wawra: „Nach 4 Jahren als Sportdirektor ist es für mich heute an der Zeit Lebewohl zu sagen. Ich möchte mich bei allen Spielern, Trainern, BetreuerInnen, MitarbeiterInnen und Fans für eine unglaubliche Zeit bedanken - besonders bei jenen, die auch nach Bekanntgabe meiner beruflichen Neuausrichtung noch immer an mich geglaubt haben. Hier möchte ich vor allem Trainer Gerald Scheiblehner und Geschäftsführer Christoph Peschek sowie die Mannschaft hervorheben.

Unsere Mission hat mit einem unfassbaren und verdienten Aufstieg ihr Happy End gefunden. Ich denke, ich kann mit 2 Meistertiteln und einem 3. Platz auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken und habe ein sehr gutes Fundament hinterlassen. Ich wünsche meinem Nachfolger Christoph Schösswendter alles Gute und bin sicher, dass er einen erstklassigen Job machen wird. Ich wünsche dem Klub alles Gute und freue mich, euch bald in der Bundesliga verfolgen zu dürfen. Macht´s gut, Blau–Weiße – wir sehen uns!"

Tino Wawra verlässt nach vier Jahren als Sportdirektor den FC Blau-Weiß Linz und übergibt mit heute offiziell sein Amt an Christoph Schösswendter.



Wir sagen DANKE lieber Tino für deinen unermüdlichen Einsatz bei uns und wünschen dir beruflich sowie privat alles Gute! ☘️ pic.twitter.com/XYI260l3je — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) June 12, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at