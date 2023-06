Der First Vienna FC 1894, in der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga am Ende Tabellen-7., gibt den ersten Transfer der Sommerpause bekannt. Die Vienna verpflichtet Jürgen Bauer vom Liga-Vierten SV Horn. Der 24-jährige Rechtsverteidiger wechselt ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis 2025 bei den Döblingern.

Andreas Ivanschitz (l.) mit Jürgen Bauer.

In Admira-Akademie ausgebildet

Mit Jürgen Bauer wechselt ein Spieler mit reichlich Zweitliga-Erfahrung auf die Hohe Warte. Der 1,786 Meter große Defensivakteur hat bereits insgesamt 126 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga absolviert, 108 beim SV Horn und 18 bei Wiener Neustadt. Sein Zweitliga-Debüt gab der 24-jährige Abwehrspieler im Oktober 2018 gegen den FC Liefering mit 20 Jahren.

Das Fußballspielen begann Bauer beim SV Bad Erlach in Niederösterreich, bevor er in den Nachwuchs von Wiener Neustadt wechselte. Danach ging es für den Niederösterreicher in die Akademie der Admira, ehe der Wechsel zurück zum SC Wiener Neustadt erfolgte. Zum ersten Mal im Kader des Zweitligisten stand der damals 17-Jährige bereits 2016 gegen Wacker Innsbruck, ehe er im Oktober 2018 für die Profis in der 2. Liga debütierte.



Nach dem Zwangsabstieg von Wiener Neustadt wechselte Bauer im Sommer 2019 zum Ligakonkurrenten SV Horn. Bei den Hornern war der Rechtsverteidiger in den vergangen vier Spielzeiten ein Dauerbrenner und Führungsspieler. Die Laufmaschine brachte es für die Niederösterreicher auf insgesamt 108 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga und acht im UNIQA ÖFB-Cup. In der 2. Liga gelangen der Vienna-Neuverpflichtung zwei Tore und 19 Assists.

"Er war schon in Horn Führungsspieler"

Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Wir freuen uns über die Entscheidung von Jürgen Bauer und seinen Wechsel zur Vienna. Mit ihm konnten wir einen jungen Spieler mit bereits viel Zweitliga-Erfahrung verpflichten, der schon in Horn ein Führungsspieler war.

Er hat in den letzten Jahren durch seinen Ehrgeiz, sowie mit seiner Konstanz aufgezeigt und wird in der kommenden Saison eine wichtige Rolle bei uns spielen."

"Bin froh bei einem absoluten Traditionsverein spielen zu können"

Neuverpflichtung Jürgen Bauer: „Mit dem Wechsel zur Vienna beginnt für mich ein neues Kapitel in meiner Karriere. Ich bin froh bei einem absoluten Traditionsverein spielen zu können. Die Ziele des Vereins und die neue Herausforderung haben mich überzeugt diesen Weg zu gehen. Ich will das Team bestmöglich beim Erreichen der gemeinsamen Ziele unterstützen und freue mich schon auf die kommenden Aufgaben."

Steckbrief Jürgen Bauer:

Geboren: 7. Juli 1998

Größe: 1,78 m

Letzter Klub: SV Horn

Position: Verteidigung

Fotocredit: First Vienna FC 1894