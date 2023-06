Der KSV 1919 vermeldet die Verpflichtung eines überaus erfahrenen Torhüters mit 155 ADMIRAL Bundesliga-Spielen für den SK Rapid Wien: Richard Strebinger. Der 30-jährige Wiener Neustädter kam im Winter zur SV Guntamatic Ried, dort jedoch im Frühjahr nicht zum Einsatz. Bei den Kapfenberger Falken unterschreibt der Routinier einen Zweijahresvertrag bis 2025.

205 Pflichtspiele für SK Rapid Wien

Am 20.02.2022 war Richard Strebinger nach fast 7 Jahren beim SK Rapid Wien von den Hütteldorfern zu Legia Warschau gewechselt, wo der Keeper im Frühjahr 2022 zu 9 Einsätzen kam, um dann ab Sommer vereinslos zu sein. Ein halbes Jahr später heuerte der Wiener Neustädter dann bei ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried an.

Die Innviertler reagierten damit auf die damalige Verletzung von Stammtorhüter Samuel Sahin-Radlinger. Bei den Riedern kam der 1,94 Meter große Goalie jedoch nicht zum Einsatz.

Für den 30-Jährigen ist Kapfenberg die erste Zweitliga-Station in Österreich, für den SK Rapid absolvierte der gebürtige Niederösterreicher 205 Pflichtpartien. Weiters blickt Strebinger in seiner Karriere auf 18 Europa League Gruppenphase Spiele und 2 Spiele in der deutschen Bundesliga.

Archivfoto: GEPA/WienEnergie