Jetzt hat es den FC Liefering doch mal erwischt. Nach 2 Siegen kassierte das Team um Neo-Cheftrainer Onur Cinel im 3. Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 die erste Niederlage. Und zwar gegen die 2. Mannschaft vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München. In einer zwar ausgeglichenen Partie hatten sich die Jungbullen zwei Wochen vor dem Ligastart (Freitag, 28. Juli, daheim gegen FC Dornbirn 1913, ab 17:45 Uhr Ligaportal-Liveticker) aufgrund fehlener Effizienz im Abschluss letztendlich dem bayrischen Regionalligisten mit 1:2 (0:1) zu beugen.

"Casting" bei den Jungbullen für Sidiki Camara, ein Eigengewächs von Servette FC Genf. Der 20-jährige, zentrale Mittelfeldspieler wurde in der Schweiz geboren und spielt für die Elfenbeinküste. Bekommen die Salzburger mit der neuen Saison wieder einen Camara?

Die Begegnung war kaum angepfiffen, da drehten die Münchner bereits zum Jubel ab: Nach einem empfindlichen Ballverlust im Spielaufbau schalteten die Gäste flott um, im Nachschuss brachte Zvonarek die Youngster des FC Bayern in Front (2.).

Danach übernahmen allerdings die Cinel-Schützlinge das Kommando. Tim Trummer nach einem Corner, Testspieler Sidiki Camara aus spitzem Winkel und Phillip Verhounig per Kopf – sie alle verpassten den Ausgleich nur knapp. Zum Toresschluss des Premierendurchgangs stoppten die Seitz-Mannen einen Camara-Vortrag zudem erst kurz vor der Linie.

Nach dem Wiederanpfiff begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. Während Zvonarek nach einer Ballstafette über links nur noch den Fuß hinhalten musste – 0:2 (60.) –, blieb der mitaufgerückte Marcel Moswitzer im Eins-gegen-eins-Unterfangen gegen Keeper Ballis ohne Fortune.

Der Lohn für die Mühen folgte im Endspurt: Luka Reischl verwandelte einen selbst herausgeholten Strafstoß, auch wenn Ballis die Ecke erraten hatte (81.). Da der Münchner Torwart in den Schlussminuten allerdings gegen Camara Punktsieger blieb, mussten sich die Lieferinger erstmals in dieser Vorbereitung geschlagen geben.

"Haben in vielen Bereichen und Spielphasen Schritte nach vorne gemacht – das überwiegt!“

FC Liefering-Neo-Cheftrainer Onur Cinel: „In der 1. Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, vor allem jene, die klarere Torchancen herausgespielt hat – allerdings ohne Effizienz in der Verwertung. Die 2. Halbzeit war wiederum ausgeglichen.

Wir hätten uns mindestens das Unentschieden verdient, auch aufgrund der Großchancen beim Stand von 1:2. Alles in allem war’s aber ein super Test gegen einen richtig starken Gegner. Wir haben in vielen Bereichen und in vielen Spielphasen Schritte nach vorne gemacht – das überwiegt!“

FC Liefering vs. FC Bayern München II 1:2 (0:1)

Torschützen: Reischl (81./FE) bzw. Zvonarek (2., 60.)

FC Liefering: Krumrey (46. Hamzic) – Gevorgyan, Moswitzer, Mellberg, Schablas (46. Leitner) – Zikovic – Trummer (66. Neumann), Sulzbacher (46. Baran), Camara/Testspieler – Lechner (46. Reischl), Verhounig.

Ein ausgeglichener Test mit dem falschen Ausgang ❌https://t.co/onKJMOE7pb — FC Liefering (@FCLiefering) July 14, 2023