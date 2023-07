In der Halbzeitpause wechselte Coach Maximilian Senft zwei Mal. Valentin Akrap kam für Aleksandar Lutovac und Jonas Mayer kam für Oguzhan Özlesen. Nach einem Rieder Fehler im Spielaufbau überlupfte ein Ungar Keeper Jonas Wendlinger, Matthias Gragger konnte noch vor der Linie klären (55.). Nach einigen guten Chancen für die SVR, dann doch das 2:0 für Debrecen.

Nach einer Hereingabe von der rechten Seite kam abermals Antonio Mance zum Abschluss und schob zum 2:0 ein. In der 80. Spielminute das 3:0 für die Ungarn. Nach einem Rückpass von Muminovic steht abermals Antonio Mance genau richtig und erzielt seinen dritten Treffer an diesem Nachmittag.

In der 86. Minute Elfmeter für die SV Guntamatic Ried. Nach einem Foul an David Bumberger zeigt Schiedsrichter Ljubas auf den Punkt. David Ungar übernimmt Verantwortung und erzielt das 1:3. In der 90. Spielminute setzte der 27-jährige Kroate Antonio Mance mit seinem vierten Treffer den 1:4 Schlusspunkt.

SV Guntamatic Ried: Wendlinger, Muminovic, Gragger, Sammer (65‘ Wiesinger), Schendl, Ungar, Özlesen (45‘ Mayer), Bumberger, Rossdorfer (65‘ Wörndl), Lutovac (45‘ Akrap), Diomande.

Der 21-jährige Fabian Wohlmuth in Aktion. Rechts SVR-Mittelstürmer Mark Grosse, der diesen Sommer aus Kapfenberg innerhalb der 2. Liga zur SV Ried wechselte.

Hachinger Präsidenten-Sohn fabriziert Eigentor

Im letzten Testspiel der Sommervorbereitung unterlag die SV Guntamatic Ried am Freitagabend beim Kick-Off der SpVgg Unterhaching mit 1:2. Vor 800 Zuschauern ging die SV Ried in der Innviertel früh in Führung. Sommer-Neuzugang Schmerböck brachte nach einem Grosse Zuspiel den Ball in die Mitte, wo der 32-jährige Tegernseer Markus Schwabl den Ball ins eigene Tor lenkte – 1:0 (5.).

Der Abwehrspieler ist der Sohn von Manfred Schwabl, dem Präsidenten der SpVgg Unterhaching und ehemaligen Bundesliga-Profi vom FC Bayern, TSV 1860 München und 1. FC Nürnberg.