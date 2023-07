Mit Nikolas Polster holt sich der SV Horn den aktuellen österreichischen U-21 Nationalteamschlussmann (7 Einsätze) ins Team. Der 1,88m große Tormann startete seine fußballerische Laufbahn beim SK Rapid, wo er vom Nachwuchs bis zu den Amateuren alle Mannschaften durchlief.

Im Sommer 2020 folgte schließlich der Wechsel zum LASK. In der vergangenen Spielzeit war Nikolas Polster an Vorwärts Steyr verliehen. Insgesamt kam er bis jetzt auf 39 Einsätze in der Admiral 2. Liga, in denen er 10-mal ohne Gegentreffer blieb.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Mit Nikolas Polster haben wir einen Spieler mit sehr hoher Qualität zu unserem Team dazubekommen. Seine Position als U21-Teamtormann beweist, dass er in seiner Altersklasse einer der besten Österreichs ist. Wir freuen uns sehr, dass Nikolas zukünftig unsere Mannschaft verstärken wird.“

Foto: SV Horn