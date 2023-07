Der SV Horn ist der Transfer-"Champion" in diesem Sommer und vermeldet am heutigen Freitag, wenige Stunden vor dem ADMIRAL 2. Liga-Start der Saison 2023/24 (der SVH zu Gast bei Aufsteiger DSV Leoben, ab 17:45 Uhr Ligaportal-Liveticker) seinen mittlerweile 18. Neuzugang. Der diesmal aus dem Innviertel und vom Liga-Konkurrenten SV Guntamatic Ried kommt mit Lorenzo Coco. Der 19-jährige Stürmer wechselt von der 2. Mannschaft der Rieder ins Waldviertel und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Siehe auch Sommer-Transfers in Liga 2.

Cheftrainer Philipp Riederer mit seiner neuen Sturm-Hoffnung: Youngster Lorenzo Coco, ÖFB-U19-Teamstürmer

Ausgebildet in "Red Bull-Schule"

Der mehrfache österreichische Nachwuchsinternationale spielte in seiner Jugend unter anderem für den FC Red Bull Salzburg und RB Leipzig. Im Winter 2021 wechselte die neue Nr. 9 der Horner zur SV Guntamatic Ried Ried. Zur Saison 2021/22 wurde Lorenzo Coco an die Young Violets verliehen, wo der ÖFB-U19-Teamspieler (3 Einsätze, 1 Tor) mit italienischer Abstammung zu 10 Einsätzen in der Admiral 2. Liga kam.

Für die SV Ried Amateure, respektive Junge Wikinger, erzielte der beidfüssige Mittelstümer in 38 Spielen in der Regionalliga Mitte 9 Tore.

„Lorenzo Coco hat in seinen jungen Jahren eine sehr gute Ausbildung genossen. Nach seinen verheißungsvollen Anfängen ist seine Karriere etwas ins Stocken geraten. Wir freuen uns, dass wir ihm hier die nötige Plattform bieten können, um nochmals durchzustarten,“ erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

