Am Freitag verkündete Mario Bichler, Obmann des DSV Leoben aus der ADMIRAL 2. Liga, überraschend ein Stadionverbot für den eigenen Fanklub, die alte Garde (zum Bericht). Jetzt hat man sich wieder versöhnt. LIGAPORTAL hat alle Infos.



Am Mittwoch ist es zu einem Treffen zwischen dem Vorstand und dem Fanklub gekommen, wo es zu einer Versöhnung gekommen ist.

Die letzen beiden Jahre waren unglaublich erfolgreich aber auch sehr intensiv und oft von Emotionen geprägt. Damit man gemeinsam wachsen kann, müssen ab und an kleine Differenzen angesprochen und bereinigt werden. Dennoch wurde niemals ein Stadionverbot ausgesprochen, betont der Verein via Facebook.

Daher gab es eine konstruktive Aussprache zwischen den Vereinsverantwortlichen und dem Fanclub, bei der Situationen die in den vergangen zwei Jahren nicht reibungslos verlaufen sind, sachlich analysiert wurden, um Lösungen für ein gemeinsames Miteinander zu finden, so die Obersteirer weiter.

Die Alte Garde hat in diesen Gesprächen wahre Größe und Kooperationswillen gezeigt, so dass unser Traditionsverein auch weiterhin mit dem unbändigen Support unseres größten Fanclubs rechnen darf. Unsere Community wird ab sofort noch geschlossener auftreten, mit dem einen Ziel, unserer Mannschaft die bestmögliche Unterstützung zu bieten - gemeinsam stehen wir hinter unserem Verein, in guten wie schlechten Zeiten. 💪🏽

Zusammen sind wir stärker und werden alle unsere Ziele erreichen - wir sehen einer gemeinsamen Zukunft mit großer Freude entgegen. 🙌🏽

Diesen Freitag gehts für unseren DSV Leoben zum FC Liefering. Der erste Bus ist bereits ausgebucht, daher wird es noch einen zusätzlichen Fan-Bus geben. Meldet euch noch schnell für die Fanfahrt an, denn auch im zweiten Bus sind noch wenige Plätze verfügbar! Anmeldung unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 06766717224. 🎟️🚎

Hier regiert der DSV! 💚🤍